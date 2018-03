Kay Scheffel will zu "Verstehen Sie Spaß?"

Die Ähnlichkeit zu Heinz Erhardt ist frappierend, aber Kay Scheffel ist kein Parodist. Der in Niedererbach lebende Universalkünstler wird bei der SWR-Talentshow "Einfach die Besten" am Mittwoch, 8. August, zeigen, dass "Bauchreden eine der tollsten Unterhaltungsformen ist, die es gibt".

Weltexklusiv präsentierte Bauchredner Kay Scheffel der WZ seinen gestern neu eingetroffenen "Bühnenpartner" Rocky II.

Foto: Natalie Simon

Dies ist indes nur eine der vielfältigen Begabungen des 50-Jährigen. Seit mehr als 30 Jahren ist Scheffel national und international als Sänger, Schauspieler, Entertainer, Komiker und Moderator erfolgreich.

Seine vielfältigen Talente bekam der Wahl-Wäller schon in die Wiege gelegt: Ein Urgroßvater war Hofzauberer des Königs von Sachsen, der Großvater Komiker und Universalartist, der Vater Sänger und Musiker, der Onkel Conférencier und Showmaster, die Mutter Artistin. Darum beschloss Kay Scheffel, Entertainer zu werden und beherzigte dabei den Rat seines Vaters, alles das, was er gut könne zu tun und das, was er nicht so gut könne, anderen zu überlassen. Dass er damit gut gefahren ist, zeigen seine unzähligen Engagements für Galaveranstaltungen, Varietés, Freizeitparks, im Zirkus, bei Preisverleihungen, im Karneval sowie in Funk und Fernsehn. Von den TV-Angeboten hat Kay Scheffel die meisten bisher abgelehnt. Der Künstler erklärt: "Ich hatte Angst vor zu großer Bekanntheit. Ich möchte nicht im Restaurant mit dem Gesicht zur Wand sitzen müssen, um nicht erkannt zu werden." Außerdem möchte er als Universalkünstler wahrgenommen und nicht in eine Schublade gesteckt werden.

Als der SWR ihn einlud, bei "Einfach die Besten" mitzumachen, erklärte er sich einverstanden. Scheffels Bedingung: "Die Mitstreiter müssen qualitativ hochwertig sein, dann mache ich gerne mit." Das Verheizen und Vorführen von Menschen wie in manch anderen Castingshows lehnt der Bauchredner ab. An der Teilnahme bei der SWR-Talentshow reizt Kay Scheffel natürlich die Möglichkeit, bei "Verstehen Sie Spaß?" aufzutreten: "Es wäre toll, dort ein Engagement zu kriegen. Vielleicht ergeben sich aus dem Auftritt noch viele weitere Möglichkeiten." Dem 50-Jährigen gefällt die Idee von "Einfach die Besten", der breiten Masse die Talente der Region zugänglich zu machen. Augenzwinkernd erläutert Scheffel sein Erfolgsrezept für den Fernsehauftritt: "Wenn das Publikum sich mir bedingungslos ausliefert, wird es ein Riesenspaß werden."

Für die Zukunft hat der Universalkünstler viele Pläne. "Ich kann keine Ruhe geben, möchte noch so viele Projekte verwirklichen", erzählt der 50-Jährige. Um nichts zu vergessen, tippt Scheffel seine Einfälle fleißig in sein iPhone ein. Seine neueste Idee: die Witzakademie, die Theo Lingen in den 60er-Jahren moderierte, auf seine Weise zu neuem Leben zu erwecken.

Den Westerwald kennengelernt hat der aus der Nähe von Borken in Westfalen stammende Bauchredner durch viele Auftritte in der Region. Weil die Mutter seiner Lebensgefährtin in der Nähe wohnt, entschlossen sich Kay Scheffel und seine Partnerin, nach Niedererbach zu ziehen. Außerdem bietet der Westerwald den passionierten Motorradfahrern genügend Möglichkeiten, ihrem Hobby nachzugehen.

Auf der Bühne zu erleben ist der sympathische Künstler am 8. August in der "Alten Lokhalle" in Mainz. Die Fernsehzuschauer können sich am 10. August um 20.15 Uhr im SWR vom humoristischen Talent von Kay Scheffel überzeugen und für ihn abstimmen.

Von unserer Reporterin Natalie Simon