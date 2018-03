Kassenbetrug: Flüchtiger Hausarzt stellt sich und erhält Bewährungsstrafe

Aus unserem Archiv

Montabaur

Weil er gegenüber einer privatärztlichen Abrechnungsstelle Behandlungen vorgetäuscht hatte, um sich die damit verbundenen Honorare zu erschleichen, musste sich jetzt ein Hausarzt aus der Verbandsgemeinde Wirges vor dem Amtsgericht in Montabaur verantworten. Konkret zur Last gelegt wurde dem heute 54-Jährigen, der mittlerweile in der Schweiz praktiziert, in insgesamt sieben Fällen und unter Vortäuschung falscher Tatsachen mehr als 130.000 Euro in Rechnung gestellt zu haben.