„All Time Favourites“ heißt eine CD mit Werken unter anderem von Johann Sebastian Bach, Wolfgang Amadeus Mozart, Franz Schubert, Enrique Granados und Marin Marais, die das Duo Palatino herausgebracht hat. Das kongeniale Duo besteht aus der Flötistin Christiane Meininger und dem Gitarristen Volker Höh. Christiane Meininger genießt den Ruf, eine der musikalischsten, emotional reichsten und klangschönsten Flötistinnen unser Zeit zu sein. Volker Höh, der in Montabaur lebt, zählt zu den vielseitigsten deutschen Gitarristen und ist als Solist, mit Orchestern und in kammermusikalischen Besetzungen auf den internationalen Konzert- und Festivalbühnen zu Hause. Da beide aus der Pfalz stammen, nennen sie sich nach der Region, in der sie geboren wurden, zur Schule gegangen sind und ihre musikalische Grundausbildung genossen haben, „Duo Palatino“.

Unter diesem Namen bringen Christiane Meininger und Volker Höh ein kammermusikalisches Kleinod zum Klingen. Eines dieser klingenden Juwelen sind die „All Time Favourites“, die mit Werken des Barock, der Klassik, ...

Lesezeit für diesen Artikel (276 Wörter): 1 Minute, 12 Sekunden

Jetzt weiterlesen Angemeldet bleiben Anmelden Passwort vergessen? Sie sind bereits Abonnent der Zeitung und haben noch keine Zugangsdaten? Hier kostenlos registrieren Zugang erwerben Einzel-Pass Zugriff auf diesen Artikel Zahlart wählen € einmalig 0,49 Per Handy bezahlen

Tages-Pass 24 Stunden Zugriff auf Rhein-Zeitung.de Zahlart wählen € einmalig 1,00 Per Handy bezahlen Per PayPal bezahlen

Monats-Pass 30 Tage Zugriff auf Rhein-Zeitung.de Zahlart wählen € einmalig 11,90 Per Handy bezahlen Per PayPal bezahlen

Jahres-Pass 12 Monate Zugriff auf Rhein-Zeitung.de und RZmobil-App Zahlart wählen € monatlich 10,90 Per Lastschrift bezahlen

Digital-Abo 4 Wochen Zugriff auf Rhein-Zeitung.de,

RZmobil-App, E-Paper und E-Paper-App Zahlart wählen 29,00 € monatlich zum Testen 0 € 29,00 Per Lastschrift bezahlen

Um einen Zugang zu erwerben muss JavaScript aktiviert sein. Alle Angebote im Überblick. Fragen? Wir helfen gerne weiter:

Telefonisch unter 0261/9836-2000 oder per E-Mail an: aboservice@rhein-zeitung.net

Copyright © Rhein-Zeitung. Texte und Fotos von Rhein-Zeitung.de sind urheberrechtlich geschützt. Weiterverwendung nur mit Genehmigung, siehe Impressum.