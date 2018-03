Junge Musiker lernten bei den Meistern

Nach dem erfolgreichen Start in den vergangenen beiden Jahren führte das Landesmusikgymnasium Montabaur nun zum dritten Mal für junge Musiker die Musiktage Montabaur durch. Partner waren die Hochschule für Musik und Darstellende Kunst in Frankfurt und die Landesmusikräte mit dem Landeswettbewerb „Jugend musiziert“ in Rheinland-Pfalz, Hessen und Nordrhein-Westfalen.

Montabaur – Nach dem erfolgreichen Start in den vergangenen beiden Jahren führte das Landesmusikgymnasium Montabaur nun zum dritten Mal für junge Musiker die Musiktage Montabaur durch. Partner waren die Hochschule für Musik und Darstellende Kunst in Frankfurt und die Landesmusikräte mit dem Landeswettbewerb „Jugend musiziert“ in Rheinland-Pfalz, Hessen und Nordrhein-Westfalen.



Unterrichtet wurden die Nachwuchskünstler an zwei Tagen in Meisterkursen von den Hochschulprofessoren Susanne Stoodt (Violine), Angelika Merkle, Axel Gremmelspacher, Irina Edelstein (alle Klavier), Ursula Targler-Sell (Gesang), Christopher Brandt (Gitarre), Vladislav Brunner (Flöte), Henrik Rabien (Fagott), Esa Tapani (Horn), Johannes Gmeinder (Hochschule für Musik Saarbrücken/Klarinette), William Forman (Hochschule für Musik Hanns Eisler Berlin/Trompete), Oliver Siefert (RSO Frankfurt/Posaune und Euphonium) sowie Katharina Hirsch (Solo-Oboistin der Oper Mannheim). Die Schüler, allesamt Preisträger der Landeswettbewerbe „Jugend musiziert“ in Hessen, Nordrhein-Westfalen und Rheinland-Pfalz, präsentierten zum Abschluss der Musiktage auf Schloss Montabaur ein vielgestaltiges Konzert mit klassischen wie modernen, gewohnten und ungewohnten Kompositionen und Interpretationen, für die die Schüler in der zweitägigen Vorbereitung neue Anregungen bekommen hatten.

Passend mit einer Fanfare für fünf Hörner eröffneten Marc und Thorben Gruber, Jannik Neß, Benedikt Scholtes und Franziska Schneider das Abschlusskonzert. Beethovens Sonate Nr. 7 präsentierten Luise Schulte und Simone Nguyen in perfektem Zusammenspiel auf Violine und Klavier, während der dritte der Gruber-Brüder, Hendrik, auf der Trompete mit einer Fantasie begeisterte. Marc durfte später auch seine Solokunst mit Mozarts Hornkonzert KV447 zeigen.

Wie schön das Tiefe Blech bei Barockmusik klingen kann bewiesen Carolin Welter und Malte Neidhardt auf der Posaune. Bei ihrer Interpretation von Telemann verschmolz Leah Blomenkamp förmlich mit ihren Fagott. Annika Poth demonstrierte, dass man einer Flöte nicht nur ungewöhnliche Töne entlocken kann, sondern sogar förmlich durch sie sprechen kann. Heimspiele hatten die Musikgymnasiastinnen Lucy Hensel (am Klavier von Laura Winneckes begleitet) und Sandra Gerlach, die Kompositionen von Offenbach und Mendelssohn Bartholdy eine Stimme gaben. Frisches Zusammenspiel auf dem Klavier bewiesen mit Debussy- beziehungsweise Bizet-Stücken Samantha Link und Julius Asal sowie Fabian Schreck und Marc Lohse, während Matthias Bergen und Maximilian Thielecke mit einer vierhändigen Loco-Motive überzeugten. Das gelang auch Viviana Rieke, Martin Brunet und Nemorino Scheliga auf der Klarinette sowie Axel Sebastian Wehning und Felix Wiemann an der Gitarre. Sehr engagiert präsentierten sich auch Cathrin Mauer auf der Oboe sowie Tatjana Meub am Saxofon. Genuss zum Abschluss boten Ionel Ungureanu und Jonas Gleim mit Edvard Grieg auf Violine und Klavier.

Richard Moser, Leiter des Landesmusikgymnasiums, bedankte sich bei allen, die das ansprechende und abwechslungsreiche Konzert ermöglicht hatten: den Landesmusikräten, der Musikhochschule, den Sponsoren und Organisatoren – darunter vor allem Markus Schwind, dem Initiator und Moderator der Musiktage Montabaur, sowie Pianistin Swetlana Meermann als Korrepetitorin – und natürlich den jungen Teilnehmern, die nun am Pfingstwochenende gut vorbereitet in den Bundeswettbewerb „Jugend musiziert“ gehen. mm