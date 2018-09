Jugendlicher vermisst: Familie glaubt nicht mehr an ein freiwilliges Verschwinden

Bei den Angehörigen des seit 15. April vermissten Jugendlichen aus Unnau-Korb schwindet zunehmend die Hoffnung, dass er freiwillig verschwunden ist. „Wäre er nur zwei, drei Tage weggeblieben, wäre das noch möglich gewesen. Nach so einer langen Zeit aber fällt es schwer zu glauben, dass er von sich aus abgehauen ist. Er hat kein Geld, keinen Ausweis, keine Wäsche, keine Versichertenkarte bei sich. Außerdem hatten wir für die nächste Zeit noch gemeinsame Urlaubspläne geschmiedet“, berichtet der Vater unter Tränen im Gespräch mit unserer Zeitung.

Symbolbild. Foto: picture alliance / dpa

Trotz intensiver Recherche der Polizei gibt es noch immer keinen einzigen wirklich brauchbaren Hinweis auf den Verbleib des Jungen. Der Vater und seine Lebensgefährtin haben in den vergangenen Tagen zusätzlich in etlichen Städten im Raum Köln-Bonn und im Rhein-Main-Gebiet Plakate mit einem Foto von Daniel ausgehangen. Daraufhin gab es ein paar Meldungen per Facebook und Whatsapp an die Familie: „Ein Mädchen will Daniel in Wirges gesehen haben, ein Junge in Köln am Hauptbahnhof“, erzählt der Vater. Der Junge in Köln sei sich zu 80 Prozent sicher, dass es sich bei dem Gesichteten tatsächlich um den Vermissten handelte. „Die Polizei wertet nun Videoaufzeichnungen aus dem Bahnhof aus“, fügt die Lebensgefährtin hinzu. Einige andere Hinweise entpuppten sich als falsch. „Es gab zwar schon einige Jungen, die ihm ähnlich sahen. Aber ihn kann man von der Seite gut an einer großen Narbe auf dem Schädel erkennen“, so der Vater.

Mysteriös und verdächtig kommt ihm und seiner Freundin die Tatsache vor, dass ein 30-jähriger Mann, den sie unter Daniels Facebook-Freunden entdeckt haben, selbst auf seiner Seite wiederum nur den Jungen als einzigen Freund aufführt. Darüber hinaus habe ein Mitschüler den Jugendlichen an der BBS Westerburg ihnen berichtet, dass ein erwachsener, unbekannter Mann rund um das Schulzentrum Fahrdienste für Jugendliche anbiete. Bisher lägen dazu aber keine weiteren Erkenntnisse vor. Erfolglos blieb bis heute auch die Recherche Richtung Daniels alter Heimat Polen. Hier lebt die Oma des Jungen, die sich ebenfalls große Sorgen macht, so die Lebensgefährtin. Seine ganze Familie appelliert daher verzweifelt: „Wer etwas weiß oder sieht, soll sich bitte, bitte unbedingt melden!“

Von unserer Redakteurin Nadja Hoffmann-Heidrich