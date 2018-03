In Rotenhain die Geister Irlands beschworen

Volle Häuser allerorts, Platz 24 in den Charts. Die Wall of Folk –Tour von Fiddler’s Green hat voll eingeschlagen, auch in Rotenhain, auch bei Rock im Feld. Hunderte von Fans lauschten ihrem Sound bei der mittlerweile 16. RIF- Veranstaltung. Zuvor hatten Lauter Leben und Tonbandgerät ihren Auftritt, im Anschluss rockte Just Pink – eine bunte Festivalmischung, die sich sehen und hören lassen konnte. Rock im Feld begann, was den Besucherstrom betraf, schleppend. Gegen Ende dürften die Veranstalter aber noch halbwegs zufrieden mit dem Resultat gewesen sein.

Was Erfolg im Pop- und Rockhimmel bedeutet, das hat Vanessa Henning von Just Pink schon lange zu verspüren bekommen.

Seit 22 Jahren schon verkörpern die sechs Mannen von FIDDLER'S GREEN beste irische Ausgelassenheit. Der Name der Band steht als Sinnbild für ein sagenumwobenes Reich, in dem immerwährende Freude herrscht und dieses Fleckchen Erde, es lag an diesem Wochenende in Rotenhain. Alt ließen die Folk-Rocker mit ihrer Wall of Folk-Show den irischen Stepptanz an diesem Abend aussehen. Fiddler’s Green setzten sie frei, die irischen Urgewalten, die die Geister des Rock'n'Roll beschworen. Mit ausgesprochener Leichtigkeit springen die Folk-Rocker aus dem mittelfränkischen Städtchen Erlangen durch verschiedene Stilrichtungen, packen dabei hier und da wuchtige Metal-Hämmer aus, ein paar flockige Reggae-Takte und mischen sie mit fettem Folk-Rock. Es überwiegen Eigenkompositionen im Repertoire, doch mischen die Metaller des Irish-Folk auch Traditionals von der Grünen Insel auch ordentlich auf. Es wurde gestampft, gerockt und lauthals mitgesungen.

Lauter Leben, eine Berliner Rock Band um Frontmann Nico Rebscher, kann ebenfalls mit Hand gemachtem Sound aufwarten. Mit ihrer einzigartigen Mischung zwischen englischem Sound und deutschen Texten haben sie sich eine Nische gesichert, die auch beim Festival in Rotenhain bestens ankam. Ihre Musik ist erfrischend ehrlich und sorgte für manch einen Aha-Effekt. Im Handstreich gelang es Musiker aus der Bundeshauptstadt, in Rotenhain neue Fans für sich zu gewinnen.

Gespannt war man natürlich auch auf Tonbandgerät. Die Newcomer aus dem kühlen Norden der Republik sind in den Charts auf dem Vormarsch. Ole Specht, Isa und Sophia Poppensieker sowie Jakob Sudau sind eine junge Pop Band „mit den Füßen in der Elbe und den Köpfen im All“, heißt es in der Presselandschaft. Ansteckend fröhlich ist sie, ihre Musik. Deutsch-Pop mit Wohlfühl-Effekt. Es geht um Lebenszweifel, um Ideale, um Träume und um die Realität, eben um all das, was junge Menschen um die 20 so umtreibt. Vielleicht ist es gerade das, was ihren Erfolg ausmacht. Schade, dass die Hamburger in Rotenhain als Einsteigerband vor noch fast leeren Rängen spielen musste, was ihrer Spielfreude aber keinen Abbruch tat. .

Was Erfolg im Pop- und Rockhimmel bedeutet, das hat Vanessa Henning schon lange zu verspüren bekommen. Sie gilt als ungekrönte Cover-Pink-Königin. Keine verkörpert die amerikanischen Ausnahmekünstlerin aus Pennsylvania so wie sie. Das wurde auch bei Rock im Feld wieder unmissverständlich deutlich. Vanessa Henning lebt ihre Songs. Viele Fans kommen mittlerweile nicht nur um Pinksongs zu hören, und sie wollen die junge Rockröhre in Action zu erleben, schließlich gilt Just Pink als Europas größte und erfolgreichste Pink-Tribute-Show. Es ist eine der aufwändigsten und professionellsten Produktionen dieser Art in Europa, die in Rotenhain geboten wurde: bunt-fröhlich, provokant und vor allem authentisch.

Dieses perfekte Show-Konzept erfüllte auch in Rotenhain alle Erwartungen. Sängerin Vanessa Henning stand der erfolgreichen Powerfrau aus den Staaten in fast nichts nach. Die Stimmqualität ist außergewöhnlich, Ausstrahlung und Bühnenpräsenz sprechen für sich. Just Pink hatte für die RIF-Fans ein Rundum-sorglos-Paket geschnürt, Aufschrift: Nachahmung empfohlen, wahrscheinlich aber unerreichbar! Michael Wenzel