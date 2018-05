Nachdem ein belgischer Schäferhund (Malinois) in Hachenburg ein neunähriges Mädchen gebissen und dabei erheblich am Gesäß verletzt hat, ist in der Löwenstadt eine Diskussion darüber entbrannt, ob und wie solche Attacken künftig vermieden werden können. Der Hund hatte sich von einem Pfahl im Garten seiner Besitzerin losgerissen, um einer Katze nachzujagen. Als er dann jedoch das Mädchen entdeckte, griff er dieses an. Besonders brisant in diesem Fall: Nach einem Vorfall 2016 hatte die Verbandsgemeinde als zuständige Ordnungsbehörde bereits eine Maulkorb- und Anleinpflicht für den Hund außerhalb des befriedeten Besitztums angeordnet. Bis zu der aktuellen Attacke im April hat es auch, so die Auskunft der Behörde, keine Meldungen mehr über das Tier gegeben. Weitere Maßnahmen, so teilt die VG weiter mit, seien obsolet geworden, da der Vierbeiner inzwischen an ein Tierheim abgegeben wurde. Derzeit werde geprüft, ob ein Ordnungswidrigkeitsverfahren gegen die frühere Halterin eingeleitet wird, so die VG.

Darüber hinaus hat die Familie des gebissenen Mädchens Anzeige bei der Polizei erstattet. Die Entscheidung darüber, so berichtet die Mutter (die nicht genannt werden möchte), sei aber nicht sofort alleine ...

Lesezeit für diesen Artikel (599 Wörter): 2 Minuten, 36 Sekunden

Jetzt weiterlesen Angemeldet bleiben Anmelden Passwort vergessen? Sie sind bereits Abonnent der Zeitung und haben noch keine Zugangsdaten? Hier kostenlos registrieren Zugang erwerben Einzel-Pass Zugriff auf diesen Artikel Zahlart wählen € einmalig 0,49 Per Handy bezahlen

Tages-Pass 24 Stunden Zugriff auf Rhein-Zeitung.de Zahlart wählen € einmalig 1,00 Per Handy bezahlen Per PayPal bezahlen

Monats-Pass 30 Tage Zugriff auf Rhein-Zeitung.de Zahlart wählen € einmalig 11,90 Per Handy bezahlen Per PayPal bezahlen

Jahres-Pass 12 Monate Zugriff auf Rhein-Zeitung.de und RZmobil-App Zahlart wählen € monatlich 10,90 Per Lastschrift bezahlen

Digital-Abo 4 Wochen Zugriff auf Rhein-Zeitung.de,

RZmobil-App, E-Paper und E-Paper-App Zahlart wählen 29,00 € monatlich zum Testen 0 € 29,00 Per Lastschrift bezahlen

Um einen Zugang zu erwerben muss JavaScript aktiviert sein. Alle Angebote im Überblick. Fragen? Wir helfen gerne weiter:

Telefonisch unter 0261/9836-2000 oder per E-Mail an: aboservice@rhein-zeitung.net

Copyright © Rhein-Zeitung. Texte und Fotos von Rhein-Zeitung.de sind urheberrechtlich geschützt. Weiterverwendung nur mit Genehmigung, siehe Impressum.