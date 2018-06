Nach Branchenschätzungen wird bei inzwischen 62 bis 65 Prozent der jährlich rund 925.000 Verstorbenen in Deutschland die Einäscherung gewählt, während es im Jahr 2011 noch 55 Prozent waren. Auch in den kommenden Jahren wird laut Bundesverband Deutscher Bestatter mit einem Anstieg der Urnenbestattungen gerechnet. Ein Trend, der auch vor den Gemeinden im Westerwald nicht haltmacht: So muss nun beispielsweise die Ortsgemeinde Nentershausen mit der Erweiterung ihres Urnengrabfeldes dieser Entwicklung Rechnung tragen.

Seit gut zwei Wochen laufen auf dem Friedhof der rund 2030 Einwohner zählenden Gemeinde die Arbeiten für einen weiteren Urnenring. 52 Urnengrabstätten sind hier vorgesehen. Der erste Ring, der im ...

Lesezeit für diesen Artikel (439 Wörter): 1 Minute, 54 Sekunden

Jetzt weiterlesen Angemeldet bleiben Anmelden Passwort vergessen? Sie sind bereits Abonnent der Zeitung und haben noch keine Zugangsdaten? Hier kostenlos registrieren Zugang erwerben Einzel-Pass Zugriff auf diesen Artikel Zahlart wählen € einmalig 0,49 Per Handy bezahlen

Tages-Pass 24 Stunden Zugriff auf Rhein-Zeitung.de Zahlart wählen € einmalig 1,00 Per Handy bezahlen Per PayPal bezahlen

Monats-Pass 30 Tage Zugriff auf Rhein-Zeitung.de Zahlart wählen € einmalig 11,90 Per Handy bezahlen Per PayPal bezahlen

Jahres-Pass 12 Monate Zugriff auf Rhein-Zeitung.de und RZmobil-App Zahlart wählen € monatlich 10,90 Per Lastschrift bezahlen

Digital-Abo 4 Wochen Zugriff auf Rhein-Zeitung.de,

RZmobil-App, E-Paper und E-Paper-App Zahlart wählen 29,00 € monatlich zum Testen 0 € 29,00 Per Lastschrift bezahlen

Um einen Zugang zu erwerben muss JavaScript aktiviert sein. Alle Angebote im Überblick. Fragen? Wir helfen gerne weiter:

Telefonisch unter 0261/9836-2000 oder per E-Mail an: aboservice@rhein-zeitung.net

Copyright © Rhein-Zeitung. Texte und Fotos von Rhein-Zeitung.de sind urheberrechtlich geschützt. Weiterverwendung nur mit Genehmigung, siehe Impressum.