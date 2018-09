Darf der Jugendpate der Stadt Wirges die Kasse des Jugendtreffs, der am 23. September im ehemaligen Tennisheim am Steimel wieder eröffnet wird, selbst verwalten oder nicht? An dieser Frage hat sich in der jüngsten Sitzung des Wirgeser Stadtrates eine heftige Diskussion entzündet. Während die Erste Beigeordnete Waltraud Klein und einige Ratsmitglieder argumentierten, das Jugendkonzept der Verbandsgemeinde sehe das eigenständige Führen der Kasse durch den Jugendpaten vor, hielten andere Räte dagegen, dass es nur eine Kasse bei der Verbandsgemeinde für alle Ortsgemeinden und Einrichtungen wie den Jugendtreff gebe. Wir haben bei Bürgermeister Michael Ortseifen nach den Fakten gefragt. Ergebnis: Keine Seite hat Unrecht. Fakt ist aber, dass die Kassenführung des Jugendtreffs nunmehr bei der Stadt liegt.

Jugendpate Janek Wehler hatte in der Sitzung eigentlich nur sein Jugendkonzept für die Stadt Wirges vorstellen wollen (siehe Kasten), als das Thema Jugendkasse unversehens für einen emotionalen Streit sorgte. Wehler ...

Lesezeit für diesen Artikel (608 Wörter): 2 Minuten, 38 Sekunden

