Hundsänger feiern ihre Jubiläumskirmes

Die diesjährige Kirmes in Hundsangen verspricht etwas ganz Besonderes zu werden: Sie jährt sich zum 275. Mal. Gemeinsam haben die neuen Festwirte Karin und Ewald Lauel in Absprache mit den Kirmesburschen ein Programm auf die Beine gestellt, das Traditionen des rund 2200 Einwohner zählenden Ortes aufgreift, das Brauchtum pflegt und zugleich neue Ideen integriert.

14 Jahre lang wurde die Kirmes von Familie König ausgerichtet, die nun dem Ehepaar Lauer mit Rat zur Seite steht. "Ortsbürgermeister Alois Fein kam auf uns zu, als ein neuer Festwirt gesucht wurde, und sagte: Das könnt ihr auch!", erinnert sich das Ehepaar Lauel. Also bewarben sie sich für die Ausrichtung. Ihr Konzept überzeugte, so wurde der Vertrag unterschrieben. Erstmals wird beispielsweise ein Biergarten auf dem Kirmesplatz aufgebaut – inklusive Weizenbierversorgung. Auch im Programm gibt es einige Neuerungen. "Bei der musikalischen Auswahl haben wir auch an die ältere Kirmesjugend gedacht und so wird der Sonntag auch entsprechend mit Kirmesliedern und den Hits aus den 60er- und 70er-Jahren untermalt", erläutert Karin Lauel. Für den letzten Tag des Kirchweihfestes (20. August) haben die Lauels zudem die Möglichkeit von Reservierungen eingeführt: "Firmen, Vereine und Stammtische sind gerne eingeladen, Tische nebst Fassbierversorgung zu buchen". Zu hören wird es dabei die Lasterbacher Musikanten geben.

"Das Programm ist insgesamt so aufgestellt, dass es eine sehr schöne Kirmes zu werden verspricht. Sie kann aber nur gelingen, wenn die Bevölkerung mitwirkt und die angebotenen Veranstaltungen wahrnimmt", lädt Fein zum Mitfeiern ein.

Dass es ein bärenstarkes Fest wird, davon ist Kirmesbusche Eike Eichmann (20) überzeugt. Er ist seit 2010 Vorsitzender der 48 Jungs und Mädels, die in diesen Tagen strengen Bräuchen zu folgen haben. Wer Mitglied werden will, muss zur Kirmes mindestens 16 Jahre (Mädchen) beziehungsweise 18 Jahre (Jungs) alt, ledig und ohne Kind sein. Sie haben das Festhochamt und alle Andachten zu besuchen – und folgen sie diesem Brauch nicht, so ist Buße zu leisten. "Und das wird teuer", schmunzelt Fein.

Bereits am Donnerstag vor der Kirmes haben die Burschen die Aufgabe, in guter Kleidung ihre Kirmesmädchen abzuholen. Dazu ziehen sie von Haus zu Haus, angeleitet vom Trommelwirbel der Altkirmesburschen, wo sie von den Eltern des Mädchens schon erwartet werden. "Da werden Bänke und Tische aufgestellt, Getränke und ein Imbiss stehen bereit, wenn der Bursche den Vater fragt, ob seine Tochter den Burschen unter den Kirmesbaum begleiten darf", erzählt Fein. Dabei wird auch der Vortänzer ausgelost, der bei der Kirmes mit seinem Mädel den Tanz eröffnet, wenn der Vorschreier auf traditionelle Weise das Fest ausgerufen hat.

Doch das ist noch lange nicht die erste Aktion der Kirmesburschen in jedem Jahr. Sie haben beispielsweise ihre Festkleidung festzulegen und bereits eine Woche vor Kirmesbeginn werden die Lose (7000 Stück) verkauft, bei der es als Hauptattraktion eine Kirmessau zu gewinnen gibt.

Verkleidet treffen sich nur die Kirmesburschen dann am Freitag, um gemeinsam im Wald die Kirmesbäume zu schlagen. "Was wir genau anhaben, verrät keiner dem anderen", berichtet Eichmann.

Die Bäume finden dann am Kirmesplatz, an der Kirche, am Taufbrunnen, am Haus des Ortsbürgermeisters, in der Oberstraße und zwei kleinere bei den Gaststätten "Toni's Bistro" und "Stadt Limburg" ihren Platz.

Am Kirmessonntag werden die Burschen und Mädchen vom Musikverein Hundsangen zur Kirche begleitet. "Das macht man wohl, damit sie wach sind", ulkt der Ortsbürgermeister.

Und am Kirmesmontag, der in Hundsangen immer kräftig gefeiert wird, hat sich eingebürgert, dass der Umzug an der Schule vorbeiführt, wo die Schulkinder abgeholt werden. Ebenso wie die Kirmesjugend freut sich das Ehepaar Lauel, welches über lange Erfahrung in der Organisation von Großveranstaltungen verfügt, schon mächtig auf das Kirmeswochenende: "Wir haben ein Programm für alle auf die Beine gestellt und werden gemeinsam mit den Kirmesburschen und -mädchen für eine fantastische Stimmung und Atmosphäre sorgen", sind sich die Organisatoren sicher.

Von unserer Reporterin Angela Baumeier