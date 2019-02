Der Stadtrat Höhr-Grenzhausen diskutierte über ein Grundstück zwischen der Bergstraße und der Wiesenstraße, auf dem ein Investor Wohnhäuser bauen möchte. Das Gebiet ist derzeit als Gewerbegebiet ausgewiesen. Der Stadtrat beschloss nun, die Nutzung des ehemaligen Grundstücks „Fass-Lötschert“ in ein Allgemeines Wohngebiet umzuwandeln, was im bisher bestehenden Plan so nicht vorgesehen war. Der Rat entschied sich ohne Gegenstimmen für diese zweite Änderung des Bebauungsplanes Bergstraße.

Ein- und Zweifamilienhäuser sowie auch Reihenhäuser möchte ein Investor auf dem Gebiet zwischen der Berg- und der Wiesenstraße auf dem ehemaligen Grundstück Fass-Lötschert bauen. Um dem Herzstück des Gebietes Ruhe ...

Lesezeit für diesen Artikel (333 Wörter): 1 Minute, 26 Sekunden

