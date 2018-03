Hochsommerlicher Stopp der WZ-Dankeschön-Tour in Steinebach

Aus unserem Archiv

Steinebach

Wie im Urlaub konnten sich die vielen Steinebacher fühlen, die gestern Abend zur WZ-Dankeschön-Tour auf die große Liegewiese des Haus am See am Dreifelder Weiher gekommen waren. Bei bestem Sommerwetter suchten die Einwohner der 850-Seelen-Gemeinde das Gespräch mit den Redakteuren der Westerwälder Zeitung.