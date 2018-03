Hilgerter freuen sich über neues Gemeindezentrum

Das war ein freudiger Tag für Hilgert und den strahlenden Ortsbürgermeister Uwe Schmidt: Feierlich wurde im Beisein von etwa 50 Ehrengästen, Bürgern und an dem Projekt Beteiligten nach fast drei Jahren das neue Dorfgemeinschaftshaus in der Hauptstraße eingeweiht.

Eine neue Bleibe hat Ortsbürgermeister Uwe Schmidt (links) im neuen Dorfgemeinschaftshaus in der Hauptstraße von Hilgert gefunden. Untergebracht sind in der ehemaligen Filiale der Westerwald Bank auch die Gemeindebücherei, eine Toilettenanlage, eine Küche und ein Mehrzweckraum. VG-Bürgermeister Thilo Becker hatte Schraubendreher und vier Schrauben dabei. Schnell war mit vereinten Kräften das neue Schild angebracht. Foto: Camilla Härtewig

Uwe Schmidt erinnerte daran, dass die Bürger bereits 2010 bei der Dorfmoderation im Rahmen der Anerkennung als Schwerpunktgemeinde bemängelt hatten, dass in Hilgert in zentraler Lage ein Treffpunkt fehlt. Was zunächst negativ für die Gemeinde war – die Schließung der Westerwald-Bank-Filiale – eröffnete die Chance für Veränderung. Mit finanzieller Unterstützung des Landes konnte die Ortsgemeinde, damals noch unter Wolfgang Gelhard, das Gebäude kaufen und schließlich zu einem multifunktionalen Gemeindezentrum umbauen.

Uwe Schmidt ist überzeugt, dass sich die anfängliche Skepsis einiger Hilgerter gelegt hat und dass das Dorfgemeinschaftshaus nun breite Akzeptanz genießt. Untergebracht sind dort das Bürgermeisteramt, eine Küche, eine Toilettenanlage, die Gemeindebücherei und ein Mehrzweckraum für Veranstaltungen. Zwei Lesungen sind bereits für die kommenden Wochen geplant. Im Gebäude hat auch die Bürgergemeinschaft "Mach mit" im Kannenbäckerland ihre Kontaktstelle für Hilgert.

Kauf und Umbau haben 300 000 Euro gekostet. Das Land gewährte einen Zuschuss in Höhe von 110 750 Euro, das Landesbibliothekszentrum Rheinland-Pfalz (LBZ) steuerte 16 000 Euro bei. Die Gemeinde wird im Endeffekt rund 130 000 Euro Eigenanteil aufbringen müssen, so Schmidt. Das neue Gemeindezentrum stellt eine struktur- und funktionsverbessernde Maßnahme im Ortskern dar. Aber auch mit dem Erreichen dieses Zwischenziels möchte die Gemeinde nicht aufhören, weiter an der Revitalisierung des Dorfmittelpunkts zu arbeiten. Zukünftige Maßnahmen, etwa der Abriss des erworbenen Nebengebäudes Somnitz und die Errichtung eines Platzes an dieser Stelle sowie die Anbindung des Dorfplatzes Bommert ans Gemeindezentrum, sind voraussichtlich für 2018 geplant. Der Ortsbürgermeister wünscht sich, einen Wochenmarkt in der Dorfmitte etablieren zu können. Erste Gespräche wurden schon geführt.

Gesegnet wurde das neue Zentrum durch Evelin Talmon, die neue Pfarrerin der Kirchengemeinde Ransbach-Baumbach-Hilgert. Sie betonte: "Dies ist nicht nur ein Gebäude. Es steht für den Willen und die Tatkraft der Hilgerter, sich als Gemeinschaft zu sehen." Und auch Landrat Achim Schwickert beglückwünschte die Hilgerter zu ihrem neuen Dorfgemeinschaftshaus. "Das war eine kluge Entscheidung. Die Menschen im Dorf brauchen die Möglichkeit zusammenzukommen." Monika Soine vom LBZ hob hervor, wie wichtig es sei, auch und gerade in einem kleinen Ort wie Hilgert eine Bücherei vorzuhalten. Die hohen Ausleihzahlen sprechen ihre eigene Sprache. Soine warb darum, dass sich weitere Ehrenamtliche für die Gemeindebücherei engagieren und Birgit Karnatz unterstützen.

Das durch den Umzug frei gewordene ehemalige Rathaus hat die Verbandsgemeinde Höhr-Grenzhausen gekauft. Sie wird es abreißen und an dieser Stelle einen Parkplatz und eine Außenfläche zu Übungszwecken für die Hilgerter Feuerwehr errichten. Dies teilte Bürgermeister Thilo Becker mit. Er ergänzte: "Ich freue mich auf die nächsten Schritte der Dorferneuerung in Hilgert." Musikalisch untermalt wurde die Feier durch Multiinstrumentalist Andreas Nilges.

Von unserer Redakteurin Camilla Härtewig