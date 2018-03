Heiligenroth: Verhindert Zauneidechse den Autohof an B255?

Der geplante Autohof Heiligenroth an der Bundesstraße 255, der auch ein kleines Gewerbegebiet umfasst, sorgt weiter für Diskussionen.

Dieses rund fünf Hektar große Waldstück der Gemeinde Heiligenroth soll dem Bau eines Autohofes mit einer kleinen Gewerbefläche weichen.

Foto: Ditscher

Von unserer Redakteurin Susanne Willke

Während die Behörden nach einer zweiten Offenlage für das Planverfahren zahlreiche Eingaben zu prüfen haben, wenden sich Naturschutzverbände und die Bürgerinitiative (BI) gegen den Autohof mit ihren Argumenten erneut an die Öffentlichkeit. Sie zweifeln an, dass das Planungsgeschehen rechtens und vorliegende Gutachten zum Naturschutz vollständig sind. Die Naturschutzinitiative führt zusammen mit dem Verband Pollichia unter anderem einen Nachweis der streng geschützten Zauneidechse gegen den Bau des Autohofes ins Feld. Der Nabu-Landesverband Rheinland-Pfalz fordert indes, dass eine Bedarfsanalyse vorgelegt wird. Die BI "Erhaltet die Natur in unserer Wäller Heimat! Keine neuen Autohöfe im Westerwald" spricht gar von unzureichenden "Zufallsbeobachtungen", die der Artenschutzprüfung zugrunde liegen sollen.

Im Nordwesten von Heiligenroth soll ein neuer Autohof entstehen (die WZ berichtete). Dazu müsste ein etwa fünf Hektar großes Waldstück östlich der Bundesstraße 255 gerodet werden. Nach Aussagen von Harry Neumann, Vorsitzender der Naturschutzinitiative, zeichnet sich das Gebiet durch einen hohen Strukturreichtum aus und sei in weiten Teilen als mittel- bis eher hochwertig einzustufen. "Gerade im Hinblick auf nach dem Bundesnaturschutzgesetz geschützte Arten ist dieser Autohof nicht genehmigungsfähig", so Neumann. Und weiter: "Uns liegen Nachweise der Zauneidechse und des Feuersalamanders in der Nähe zum Planungsraum vor." Beide Arten seien bei der Planung nicht untersucht worden. Auch der Schwarzspecht und die Wildkatze seien in dem Gebiet nachgewiesen worden, so Neumann. Unberücksichtigt bliebe im Gutachten auch die streng geschützte Haselmaus. "Wir haben angeknabberte Nüsse gefunden, die auf die Haselmaus schließen lassen", berichtet Mariele Höhn, Sprecherin der BI. Sie befürchtet darüber hinaus negative Auswirkungen auf die Gesundheit der Anwohner, wenn der Wald dort verschwindet und durch einen Autohof ersetzt wird. Die Krebsrate im Westerwald sei nach ihren Recherchen ohnehin schon höher als anderswo.

Als Sprecher des Nabu-Landesverbandes Rheinland-Pfalz stellt Bernhard Kloft außerdem infrage, dass am Bau dieses Autohofes tatsächlich ein öffentliches Interesse besteht. Schließlich gebe es dafür keine offiziellen Belege in Form einer Bedarfsanalyse, die unabdingbar sei. So bliebe vorerst offen, ob überhaupt eine Rodungsgenehmigung erteilt werden kann. Zudem sei das zusätzliche "kleine Gewerbegebiet" fragwürdig, da augenscheinlich nicht einmal alle schon bestehenden Gewerbeflächen der Gemeinde Heiligenroth ausgelastet sind. Ohne das geplante "kleine Gewerbegebiet", so Kloft, ließen sich andere, naturverträgliche Flächealternativen finden. Er denkt dabei zum Beispiel an zwei Gebiete westlich der Bundesstraße 255 vor und hinter der Auffahrt auf die Autobahn 3 in Fahrtrichtung Köln, die in der Summe auch fünf Hektar ergäben.

Auf Anfrage der WZ äußerte sich die Verbandsgemeinde Montabaur so: "Wie in jedem anderen Bebauungsplanverfahren auch, werden diese Anregungen durch das beauftragte Fachbüro geprüft und bewertet, um dann mit der Ortsgemeinde Heiligenroth und der Unteren Naturschutzbehörde das weitere Vorgehen abzustimmen." Es sei zu prüfen, ob die Eingaben stichhaltig sind. Bisher jedenfalls hätten der Gemeinde keine Hinweise auf weitere geschützte Arten vorgelegen. Weder im Fachbeitrag des Ingenieurbüros noch in der Stellungnahme der Naturschutzbehörde noch in den Anmerkungen der Naturschutzverbände wurden diese Arten bisher erwähnt. Sobald eine "rechtssichere Abwägung" stattgefunden hat, werde der Gemeinderat über das weitere Verfahren entscheiden. Zurzeit sei ein "Stopp des Verfahrens" jedenfalls nicht geplant.