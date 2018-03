Haus in Hachenburg-Altstadt brannte: 62-jähriger Bewohner gerettet [mit Video]

Ein Wohnhaus ist am Mittwochabend im Hachenburger Stadtteil Altstadt komplett ausgebrannt. Der 62-jährige Bewohner wurde dabei leicht verletzt, konnte sich aber vor den Flammen retten. Für das direkt angebaute Nachbarhaus kam die Feuerwehr gerade noch rechtzeitig und konnte ein Übergreifen des Brandes mit schnellem Einsatz unter Kontrolle bringen.

Gegen 21.25 Uhr hatten Anwohner und Passanten den Brand in der Kirchstraße bemerkt und Alarm geschlagen. Wie der Hachenburger Wehrleiter und Wehrführer Frank Sieker, der auch die Einsatzleitung hatte, gegenüber unserer Zeitung berichtete, gab es allerdings anfangs unterschiedliche Angaben zum Ort des Geschehens. Dennoch waren die Einsatzkräfte aus Hachenburg und Müschenbach schnell am Einsatzort, zumal nach der Art des Alarms davon ausgegangen werden musste, dass sich noch Personen im Gebäude befanden.

Polizeibeamte trafen noch vor der Feuerwehr am Einsatzort ein. Nach Rücksprache mit Nachbarn mussten sie davon ausgehen, dass sich noch eine Person in dem brennenden Anwesen befindet, heißt es im Pressebericht. Der 62-Jährige war offenbar von dem Feuer überrascht worden, schaffte es aber im Schlafanzug noch bis zur Haustür, wie die im angrenzenden Haus wohnenden Nachbarn berichteten.

60 Wehrleute der Freiwilligen Feuerwehren Hachenburg und Müschenbach bekämpften in der Nacht zum Donnerstag den Brand eines Wohnhauses in Altstadt.

Die Polizeibeamten trafen auf den offenbar desorientierten 62-jährigen Hausbewohner. Sie brachten ihn aus dem schon völlig verqualmten Hausflur ins Freie. Der leicht verletzte Mann wurde von den Rettungskräften versorgt und anschließend vom DRK ins Krankenhaus gebracht. Die Feuerwehren aus Hachenburg und Müschenbach brachten den Brand schnell unter Kontrolle. Auch ein Übergreifen der Flammen auf das Nachbarwohnhaus konnte quasi in letzter Sekunde verhindert werden. Im Dachbereich hatte das Feuer schon begonnen, in den Nachbardachstuhl durchzuschlagen. Die Brandwand zwischen den Gebäuden hielt aber dem Feuer noch Stand, bis die Löscharbeiten Erfolg hatten. Diese gestalteten sich schwierig, da der Wind die Flammen immer wieder entfachte. „Auch an die letzten Glutnester war nicht gut ranzukommen, da eine Seite des Daches mit Holzschalung und großen Blechplatten gedeckt war“, berichtete Sieker. Gegen 6.30 Uhr wurden die Löscharbeiten aber endgültig beendet und die Brandwache abgezogen.

Der Schaden am Gebäude wird von der Polizei mindestens auf einen hohen fünfstelligen Betrag geschätzt. Das ausgebrannte Haus ist derzeit nicht bewohnbar, das Grundstück abgesperrt. Die Kriminalpolizei hat am Donnerstag die Ermittlungen nach der Ursache des Brandes aufgenommen.

Wohnhaus in Hachenburg in Flammen 1 von 5 Ein Wohnhausbrand am Mittwochabend im Hachenburg Stadtteil Altstadt ging für den Bewohner selbst und das direkt angebaute Nachbarhaus relativ gut aus: Der 62-Jährige blieb unverletzt, das Nachbarhaus wurde nur leicht beschädigt. Das Brandobjekt ist allerdings jetzt unbewohnbar. Foto: Sascha Ditscher 2 von 5 Ein Wohnhausbrand am Mittwochabend im Hachenburg Stadtteil Altstadt ging für den Bewohner selbst und das direkt angebaute Nachbarhaus relativ gut aus: Der 62-Jährige blieb unverletzt, das Nachbarhaus wurde nur leicht beschädigt. Das Brandobjekt ist allerdings jetzt unbewohnbar. Foto: Sascha Ditscher 3 von 5 Ein Wohnhausbrand am Mittwochabend im Hachenburg Stadtteil Altstadt ging für den Bewohner selbst und das direkt angebaute Nachbarhaus relativ gut aus: Der 62-Jährige blieb unverletzt, das Nachbarhaus wurde nur leicht beschädigt. Das Brandobjekt ist allerdings jetzt unbewohnbar. Foto: Sascha Ditscher 4 von 5 Ein Wohnhausbrand am Mittwochabend im Hachenburg Stadtteil Altstadt ging für den Bewohner selbst und das direkt angebaute Nachbarhaus relativ gut aus: Der 62-Jährige blieb unverletzt, das Nachbarhaus wurde nur leicht beschädigt. Das Brandobjekt ist allerdings jetzt unbewohnbar. Foto: Sascha Ditscher » alle Fotos der Fotostrecke ansehen

Die Altstädter Ortsvorsteherin Anne Nink ist voll des Lobes über die Feuerwehr für ihr schnelles und erfolgreiches Arbeiten. Gegenüber der WZ berichtete sie nach Gesprächen mit den Nachbarn, dass der Mann zurückgezogen alleine im Haus lebte, aber wöchentlich von seiner Tochter besucht wurde. Seine Frau wohne im Raum Köln. Das Ehepaar im mitbetroffenen Nachbarhaus sei samt seinen Hunden wohlauf, berichtete Nink. Auch das Haus sei weiter bewohnbar. Der Wasserschaden sei offenbar nicht so groß, wie befürchtet worden war.

me/Polizeibericht