Haft: Unternehmer aus Westerwald hinterzogen 1,7 Millionen Euro Steuern

Ihre Firma florierte und bescherte ihnen beträchtliche Einkünfte – doch die beiden Unternehmer aus dem Oberwesterwald wollten immer mehr. Wegen Steuerhinterziehung in Höhe von insgesamt 1,7 Millionen Euro hat die vierte Strafkammer des Landgerichts Koblenz die beiden Inhaber und Geschäftsführer eines mittelständischen Unternehmens mit rund 70 Arbeitsplätzen zu einer Freiheitsstrafe von jeweils zwei Jahren und drei Monaten ohne Bewährung verurteilt.

Das Gericht unter Vorsitz von Richter Professor Dr. Winfried Hetger machte dabei strafmindernd geltend, dass beide Angeklagten umfassende Geständnisse abgelegt und den Schaden beim Fiskus vollständig wiedergutgemacht haben.

Dem Urteil zufolge haben die beiden 40 und 42 Jahre alten Angeklagten Joachim und Michael S. in 15 Fällen Steuern hinterzogen. Zwischen den Jahren 2003 und 2009 sollen die beiden Brüder über Briefkastenfirmen in Gibraltar und später auch in Luxemburg Scheinrechnungen an das Westerwälder Unternehmen, dessen Geschäftsführer sie sind, gestellt haben. Ziel dieser Scheinrechnungen war es, zusätzliche Betriebsausgaben der Firma vorzutäuschen, um den Unternehmensgewinn zu mindern und so Steuern zu „sparen“.

Die berechneten Gelder sollten in das Vermögen der beiden Angeklagten fließen. Zudem sind wirtschaftlich wertlose Gutachten in Auftrag gegeben worden, um das Honorar selbst zu vereinnahmen. Darüber hinaus wurde eine Luxemburger Firma zwischen tatsächliche Lieferanten und das Unternehmen geschaltet, um die gestellten Rechnungsbeträge überhöht weiterzugeben und die Zuschläge selbst zu kassieren. Dadurch sind Umsatz-, Gewerbe-, Körperschafts- und Einkommensteuern in Höhe von 1,7 Millionen Euro hinterzogen worden. Eine Schlüsselrolle in diesem System fingierter Rechnungen, vorgegebener Gutachten und dubioser Scheinfirmen spielt ein gewisser Lutz Alpers. Der frühere Finanzbeamte und Steuerfahnder hat auf Anraten eines Cousins auch die beiden Brüder aus dem Oberwesterwald mit vorgeblich legalen Steuersparmodellen beraten und hohe Beraterhonorare abgesahnt.

In ihren Aussagen gaben die Angeklagten an, sie seien davon ausgegangen, dass es sich um legale Steuersparmodelle handele. Sie hätten Alpers, der sich als seriöser Berater ausgegeben habe, vertraut. Auch der damalige Steuerberater des Unternehmens sei nicht misstrauisch geworden. Sie seien in die Sache hineingeschlittert. „Er war ein schlimmer Scharlatan, der vor nichts zurückschreckte“, betonte Verteidiger Dr. Stephan Krempel. Der „Einflüsterer“ Lutz Alpers, der Unternehmer aus ganz Deutschland beraten und dabei mittels Scheinfirmen in Gibraltar, Luxemburg und Malaysia Steuern im großen Stile hinterzogen hat, ist flüchtig und wird per internationalem Haftbefehl gesucht. Auf den Philippinen festgenommen, kam er unter mysteriösen Umständen wieder frei und soll im asiatischen Raum gestorben sein. Das Landgericht Koblenz hat bereits mehrere Strafverfahren gegen beteiligte Unternehmen geführt.

Mit seinem Urteil blieb Richter Hetger hinter dem Antrag von Oberstaatsanwalt Hans-Peter Gandner zurück. Dieser hatte zusätzlich zur Freiheitsstrafe, auf die sich beide Parteien als Höchststrafengrenze geeinigt hatten, eine Geldstrafe von 360 Tagessätzen zu 50 Euro gefordert. Dabei argumentierte Gandner, dass die beiden Täter bereits im Jahr 2005 wegen Steuerhinterziehung verurteilt worden waren und während der laufenden Bewährungszeit erneut straffällig wurden. „Das ist an Dreistigkeit nicht zu überbieten. Die Freiheitsstrafe ist an der untersten Grenze des Vertretbaren“, sagte der Oberstaatsanwalt. Die Geldstrafe solle zusätzlich verhängt werden, damit es „richtig weh tut“. Gandner: „Sie hätten jederzeit einen Schlussstrich ziehen und sich selbst anzeigen können.“

