Gute Nachricht für Benutzer der Eichwiese: Löcher werden verfüllt

Montabaur

Auf dem Parkplatz Eichwiese an der Montabaurer Alleestraße werden in der kommenden Woche einige Schlaglöcher geschlossen. Ein Unternehmen wurde beauftragt, die schlimmsten Ausbuchtungen zu verfüllen. Schon am Freitag waren zur Vorbereitung der Arbeiten einige Teile der Eichwiese abgesperrt.