Für das, was sich am Dienstagabend in Siegburg nahe der ICE-Strecke abgespielt hat, ist der Begriff Inferno kaum übertrieben: Ein Großbrand war an der staubtrockenen Böschung des Bahndamms ausgebrochen und griff auf nahestehende Wohnhäuser über. Auch wenn noch nicht endgültig feststeht, was den Brand ausgelöst hat und ob ein Zusammenhang mit dem Verkehr auf der Schnellbahntrasse besteht, die auch durch unsere Region führt: Die ICE-Strecke verlangt den Feuerwehrleuten im Westerwald derzeit besondere Aufmerksamkeit ab. Wie sind die Wehren auf solche Einsatzlagen vorbereitet? Und welche Folgen hat die extreme Trockenheit aktuell noch? Wir haben nachgefragt.

Einen Böschungsbrand, der auf die Wohnbebauung übergreift, kann man auch im Westerwald nicht komplett ausschließen, macht Kreisfeuerwehrinspekteur Axel Simonis deutlich. Als Konsequenz aus den Ereignissen in Siegburg habe man nun ...

Lesezeit für diesen Artikel (592 Wörter): 2 Minuten, 34 Sekunden

Jetzt weiterlesen Angemeldet bleiben Anmelden Passwort vergessen? Sie sind bereits Abonnent der Zeitung und haben noch keine Zugangsdaten? Hier kostenlos registrieren Zugang erwerben Einzel-Pass Zugriff auf diesen Artikel Zahlart wählen € einmalig 0,49 Per Handy bezahlen

Tages-Pass 24 Stunden Zugriff auf Rhein-Zeitung.de Zahlart wählen € einmalig 1,00 Per Handy bezahlen Per PayPal bezahlen

Monats-Pass 30 Tage Zugriff auf Rhein-Zeitung.de Zahlart wählen € einmalig 11,90 Per Handy bezahlen Per PayPal bezahlen

Jahres-Pass 12 Monate Zugriff auf Rhein-Zeitung.de und RZmobil-App Zahlart wählen € monatlich 10,90 Per Lastschrift bezahlen

Digital-Abo 4 Wochen Zugriff auf Rhein-Zeitung.de,

RZmobil-App, E-Paper und E-Paper-App Zahlart wählen 29,00 € monatlich zum Testen 0 € 29,00 Per Lastschrift bezahlen

Um einen Zugang zu erwerben muss JavaScript aktiviert sein. Alle Angebote im Überblick. Fragen? Wir helfen gerne weiter:

Telefonisch unter 0261/9836-2000 oder per E-Mail an: aboservice@rhein-zeitung.net

Copyright © Rhein-Zeitung. Texte und Fotos von Rhein-Zeitung.de sind urheberrechtlich geschützt. Weiterverwendung nur mit Genehmigung, siehe Impressum.