Grippezeit im Westerwald: Experten raten zur rechtzeitigen Impfung

Herbstzeit – Grippezeit. Auch im Westerwald wappnet man sich gegen die Viren. Experten empfehlen vor allem Senioren und Schwangeren ein Grippeschutzimpfung.

Risikogruppen sollten sich gegen Grippe impfen lassen.

Foto: Härtewig

Die ersten grippalen Infekte bahnen sich jetzt im Herbst an. Husten, Schnupfen, Heiserkeit breiten sich aus. Eine echte Grippe sieht jedoch anders aus. Sie beginnt meist schlagartig mit hohem Fieber. Die Atmung ist stark behindert, alle Glieder schmerzen, die Betroffenen sind schwer krank. Vor dieser echten Grippe sollten sich Risikogruppen durch eine Impfung schützen. "Schwangere, Menschen über 60 Jahre, chronisch kranke Personen sowie medizinisches Personal zählen dazu", erläutert Dr. Ursula Kaiser, Leiterin des Kreisgesundheitsamtes.

Auch in diesem Jahr bietet das Kreisgesundheitsamt in Montabaur und Bad Marienberg einen ganztägigen Impftag für alle Personen an, die sich nach den Empfehlungen der Ständigen Impfkommission am Robert-Koch-Institut (Stiko) impfen lassen sollten. "Zur Anwendung kommt der sogenannte tetravalente Impfstoff (Vierfach-Impfstoff), der aus zwei Virus A-Stämmen und zwei Virus B-Stämmen besteht," so Dr. Kaiser. "Auch die Vierfach-Impfung garantiert keinen 100-prozentigen Schutz gegen eine Erkrankung. Es kann nie eine exakte Vorhersage getroffen werden, welcher Virus in der kommenden Grippesaison vorherrscht. Der Virus ist intelligent und variiert seine Zusammensetzung ständig. Trotzdem ist es ratsam, sich impfen zu lassen, da jede Impfung das Immunsystem stärkt," so Dr. Ursula Kaiser weiter.

"Der üblicherweise angewendete Dreifach-Impfstoff beinhaltet zwei Virus A-Stämme und einen Virus B-Stamm." Dieser Dreifach-Impfstoff wird auch bei allen niedergelassenen Ärzten für Personen der Risikogruppen als Kassenleistung kostenfrei angeboten. Wer sich impfen lassen will, obwohl er nicht zu dem gefährdeten Personenkreis zählt, muss die Kosten dafür selbst tragen.

Die Grippewelle 2015/2016 startete Mitte Dezember 2015 und hielt bis Ende März 2016 an. In der ersten Influenzawelle dominierte der sogenannte Schweinegrippevirus (Influenza A H1N1), im Februar/März 2016 aber dann derjenige Virus B-Stamm, der nur im Vierfach-Impfstoff vorhanden war. So konnte es trotz "Impfung" zu teils schweren Erkrankungen kommen. Im Westerwaldkreis wurden im vergangenen Winter 83 Grippeerkrankungen dokumentiert. Da es aber keine Meldepflicht für die Influenza gebe, rechnet Kaiser mit einer Dunkelziffer, die um ein Vielfaches höher liegt. Der Höhepunkt einer Grippewelle wird ihrer Erfahrung nach stets um die Karnevalszeit erreicht. Denn da kommen viele Menschen zusammen, meist auch recht leicht bekleidet. Die Viren haben dann leichtes Spiel.

Der Impfschutz setzt circa zwei Wochen nach der Impfung ein und hält rund sechs Monate an. "Es ist daher durchaus sinnvoll, sich möglichst spät gegen die echte Grippe impfen zu lassen", erläutert die Chefin des Kreisgesundheitsamtes. Ideal ist es ihrer Ansicht nach, sich Ende Oktober oder im November impfen zu lassen. Allerdings sollte man dies nicht tun, wenn man angeschlagen ist. Denn der Körper könne nicht gleichzeitig gegen einen grippalen Infekt kämpfen und sich gleichzeitig mit dem Impfstoff auseinandersetzen.

Wer sich ohne Impfung schützen will, dem rät Kaiser zu einer vitaminreichen Kost, zu Saunagängen und Wechselduschen und viel frischer Luft. Zudem sollte man – sofern möglich – Menschenmassen meiden." Häufiges Händewaschen hilft außerdem. "Und bitte immer ein Taschentuch vor Mund und Nase halten, wenn man niesen muss", so die Ärztin abschließend.

Der Impftag ist am Donnerstag, 20. Oktober, zwischen 8 und 12 Uhr sowie von 13 bis 18 Uhr im Kreis-Gesundheitsamt, Peter-Altmeier-Platz 1 (Kreishaus), und in der Außenstelle in Bad-Marienberg, Triftstraße 1 d. Mitzubringen ist der Impfpass, wenn vorhanden. Die Impfung ist kostenlos.

Von unserer Redakteurin Camilla Härtewig