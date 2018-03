Graffitikünstler verwandelt Stromkasten am Wiesensee in Hingucker

In dieser Jahreszeit hat der Wiesensee viel zu bieten. Zu der Schönheit der Natur ist jetzt ein Kunstwerk dazugekommen: Graffitikünstler Dennis Nußbaum (Koblenz) hat einen Stromverteilerkasten nahe der Tourist-Information farbenfroh gestaltet. Die Arbeit wurde durch die Kevag gesponsert, die auch im Frühjahr den Kontakt zu dem 34-Jährigen vermittelte.

Aus einem schlichten Stromverteilerkasten am Wiesensee hat Graffitikünstler Dennis Nußbaum ein Kunstwerk geschaffen.

Foto: Röder-Moldenhauer – roemo

"Der Künstler fragte bei uns nach, was wir uns so vorstellen. Also habe ich ihm Aufnahmen vom Wiesensee geschickt", erzählt Martin Rudolph (Tourist-Information). Am Computer hat Nußbaum dann digital die Entwürfe erstellt, dabei die Vorgaben wie See, Fische, Wanderweg aufgegriffen und mit Rudolph abgestimmt.

Jetzt kam der Graffitikünstler, der sich selbst als Maler bezeichnet und von klein auf gern zeichnete, einen Tag an den Wiesensee, um die Entwürfe umzusetzen. Er arbeitet gern mit Sprühdosen. Wie bei einer Bleistiftzeichnung trägt er zunächst die Konturen auf, die dann ausgefüllt werden. Seit 1990 ist er als Graffitikünstler tätig. "Ich habe das als Jugendlicher kennengelernt, wenn wir zum Einkaufen nach Koblenz fuhren. Ich fand Graffiti immer interessant", erzählt er.

Inzwischen hat der Diplom-Designer schon viele Aufträge ausgeführt, die er von Firmen oder auch Privatleuten erhält. Sein Können gibt er aber auch in Workshops weiter. Das Sprühen, so erläutert er weiter, biete viele Möglichkeiten. Je näher er beispielsweise an die Wand gehe, desto zarter werden die Linien. Am liebsten arbeite er allerdings frei, also ohne Entwurf, an großen Flächen. "Wir unterscheiden beim Graffiti zwei Richtungen: Style (Schriftzüge) und Characters (Figuren)", erläutert Nußbaum, dessen Markenzeichen Figuren mit großen Nasen sind. Davon ist allerdings auf dem verwandelten Stromkasten nichts zu sehen.

Die Arbeit zeigt nun ein zartes Mädchen, das einen Fisch küsst, und einen Jungen, der ein Schiffchen auf dem See beobachtet. "Als Farbbasis dient das Logo des Westerburger Landes. Ähnlich wie beim Buga-Verteilerkasten zeigen silhouettenartige Elemente im Hintergrund stilisiert einige Möglichkeiten und die Umgebung des Sees", erklärt Nussbaum. "Das Mädchen, das den Fisch küsst, stellt die Liebe zum Wasser dar. Der Junge deutet spielerisch auf das Segeln hin."

Von unserer Reporterin Angela Baumeier