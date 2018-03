Glyphosat: Ein Bauer macht sich Gedanken

Der Einsatz von Chemie in der Landwirtschaft sorgt immer wieder für Diskussionen. Erst kürzlich hatte die EU-Kommission Pflanzenschutzmittel mit dem umstrittenen Wirkstoff Glyphosat für weitere fünf Jahre zugelassen (unsere Zeitung berichtete). Naturschützer aus dem Westerwaldkreis gehen auf die Barrikaden, sprechen von einer beängstigenden Entscheidung und einer Gefährdung für die Gesundheit. Die Bauern hingegen werben bei Verbrauchern um Verständnis. Schließlich minimiere Glyphosat das Risiko von Ernteausfällen.

Andreas Aller setzt auf seinem Wiesenhof Glyphosat ein. Doch er würde viel lieber darauf verzichten. Foto: Verena Hallerman

Andreas Aller ist Landwirt aus Maxsain und setzt selbst Pflanzenschutzmittel wie Glyphosat ein. Doch nicht aus Bequemlichkeit, wie er betont. Sondern weil er keine andere Wahl hat. Warum? Das hat er ausführlich im Gespräch mit unserer Zeitung erklärt.Andreas Aller ist 53 Jahre alt und Landwirtschaftsmeister. Zusammen mit seiner Frau bewirtschaftet er den Wiesenhof in Maxsain mit 90 Milchkühen inklusive Nachzucht und 210 Hektar Acker- und Grünland. Er macht sich Gedanken, hat Zweifel, ob die Bauern noch auf dem richtigen Weg sind. „Berichte über Nitrat verseuchte Böden, Tierquälerei beim Transport und auf dem Schlachthof, Rückstände von Spritzmitteln in Lebensmitteln und auch der dramatische Rückgang der Insekten geben mir sehr zu denken“, sagt Aller. „Dass wir Bauern die zum Teil dramatischen Zustände mit verursachen, steht wohl außer Zweifel, und ich denke, es wird höchste Zeit, dass wir uns unserer Verantwortung bewusst werden.“

Lange genug hätten sich die Bauern von der Lebensmittelindustrie, dem Einzelhandel, Molkereien und sogar von Vertretern ihres Berufsstandes dazu treiben lassen, immer mehr, schneller und billiger zu produzieren, führt Aller weiter aus. Schließlich hätten die Bauern gar kein Interesse daran, ihre Felder der Chemiekeule auszusetzen. Doch wenn sich das ändern solle, müsse zunächst in der Gesellschaft ein Umdenken erfolgen, macht der Landwirt deutlich. Denn: Ohne Chemie ließen sich die Lebensmittel nicht so günstig verkaufen wie bislang gewohnt.

Die Auswirkungen der billig produzierten Lebensmittel reichen weit über die EU-Grenzen hinaus, erklärt Aller. Schließlich müssten die Lebensmittel, die trotz Dumpingpreisen nicht auf dem heimischen Markt abzusetzen seien, subventioniert in anderen Ländern außerhalb der EU verkauft werden. Die Folge: Bauern in diesen Ländern verlieren ihre Existenz. „Mit Schrecken stelle ich fest, dass auch ich ein kleines Rad in einem System bin, in dem sehr wenig Platz für eine nachhaltige Wirtschaftsweise und daher für das Wohl von Tier, Natur und schließlich auch dem Menschen ist“, sagt Aller, der seit 35 Jahren als Landwirt arbeitet, selbstkritisch. Dabei legt er bereits auf seinem Hof viel Wert auf eine umweltfreundliche Bewirtschaftung. Er legt Streuobstwiesen an, besitzt Bienenvölker und unterstützt die Insektenwelt durch Säen von Blühstreifen. Seinen Tieren ermöglicht er viel Weidegang.

Glyphosat steht nicht nur im Verdacht, krebserregend zu sein. Der Unkrautvernichter soll sich schädlich auf Pflanzen und Insekten und damit letztlich auf die Umwelt auswirken. Ein Teufelskreis, macht Aller deutlich, denn schließlich seien die Bauern von Natur und Umwelt abhängig. „Man kann ein ganzes Jahr auf seinen Flächen beste Arbeit leisten, und es hängt doch alles vom Klima ab, ob wir eine gute oder schlechte Ernte einfahren“, sagt der Landwirt. „Diese Abhängigkeit ist in sehr vielen Köpfen nicht mehr präsent, was mir große Sorgen macht. Viele glauben, dass wir Menschen alles im Griff hätten und erkennen die durch ihr Konsumverhalten verursachte Umweltbelastung nicht.“

Aller ist sich seiner Verantwortung als Bauer bewusst, weiß, dass die Landwirte etwa die Hälfte der Fläche Deutschlands bewirtschaften. Und er sieht mit Blick auf den Klimawandel und das Insektensterben große Probleme auf die Gesellschaft zukommen. Um etwas zu ändern und zugleich die landwirtschaftlichen Betriebe am Leben zu halten, seien sie auf Unterstützung angewiesen, hebt Aller hervor. Einseitige Verbote und Einschränkungen könnten durchaus hilfreich sein, wenn es darum gehe, Natur und Umwelt zu schützen. Jedoch müsse zwingend damit verbunden sein, dass die Mehrkosten über höhere Verkaufserlöse zu kompensieren seien. Weiterhin müsse dafür gesorgt werden, dass Lebensmittel, die hier verkauft werden, alle zu diesen höheren Standards produziert werden. Ansonsten würde das Höfesterben in der Landwirtschaft nur noch beschleunigt. „Wir brauchen jeden einzelnen Konsumenten, der uns durch seine Kaufentscheidung zeigt, unter welchen Bedingungen er seine Lebensmittel produziert haben möchte“, sagt der Landwirt und fügt hinzu: „Gerne verzichten wir auf fragliche Mittel wie Glyphosat oder Insektizide – wenn uns der höhere Aufwand vom Verbraucher honoriert wird.“

Von unserer Redakteurin Verena Hallermann