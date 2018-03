Girls Day: 200 Schülerinnen schnupperten an BBS in klassische Männerberufe

Rund 200 Schülerinnen aus dem Westerwaldkreis und dem benachbarten Rhein-Lahn-Kreis haben beim „Girls Day“ an der Berufsbildenden Schule (BBS) in Montabaur für einen Tag in klassische Männerberufe hineingeschnuppert, praktische Erfahrungen und zugleich wertvolle Informationen gesammelt.

Die 17-jährige Sabine Kurek (Mitte) macht bei der Firma EWM Hightec Welding in Mündersbach eine Ausbildung zur Elektronikerin in der Fachrichtung Geräte und Systeme. Beim Girls Day an der BBS in Montabaur zeigte sie den Schülerinnen, wie ihre Arbeit in der Praxis aussieht. Foto: Stephanie Kühr

Westerwaldkreis – Rund 200 Schülerinnen aus dem Westerwaldkreis und dem benachbarten Rhein-Lahn-Kreis haben beim „Girls Day“ an der Berufsbildenden Schule (BBS) in Montabaur für einen Tag in klassische Männerberufe hineingeschnuppert, praktische Erfahrungen und zugleich wertvolle Informationen gesammelt.

Bereits im dritten Jahr organisieren der Gleichstellungsstelle des Westerwaldkreises und die Agentur für Arbeit gemeinsam mit der BBS Montabaur diese wertvolle Börse für Realschülerinnen der Klassen 7 bis 9. Mit im Boot sind auch zahlreiche Firmen aus beiden Kreisen, die auf diesem Wege Mädchen insbesondere für eher technisch orientierte Ausbildungsberufe interessieren wollen und zugleich den künftigen Fachkräftebedarf decken wollen.

„Mit dem Girls Day wollen wir jungen Mädchen sogenannte typische Männerberufe näher bringen. Gerade technische Ausbildungsberufe in den Bereichen Metall, Elektro, Kunststoff und Holz sind auch für Frauen interessant und bieten ihnen gute Berufschancen“, sagt die Gleichstellungsbeauftragte des Kreises Beate Ullwer. Denn noch immer stehen Berufe wie Bürokauffrau, Erzieherin oder Friseurin ganz oben in der Top-Ten der meist gewählten Ausbildungsberufe von Schülerinnen. „Die Mädchen streben nach wie vor rollenstereotype Berufe an. Das wollen wir ändern, indem wir ganz gezielt informieren und die Mädchen mitarbeiten lassen“, erläutert Dorothea Samson, Beauftragte für Chancengleichheit bei der Agentur für Arbeit. Weitere Chance: „Manche Firmen suchen noch Auszubildende. Für die Schülerinnen ist der Girls Day damit auch eine Chance, mit Unternehmen aus der Region ins Gespräch zu kommen“, sagt Dorothea Samson.

Und so konnten die rund 200 Schülerinnen in den Werkstätten der BBS in der Praxis erfahren, wie die Ausbildung und Arbeit von Werkzeugmechanikern, Kfz-Mechatronikern, Industriemechanikern, Schreinern, Elektrikern und Elektronikern oder Verfahrensmechanikern im Bereich Kunststofftechnik aussieht. Die Firma EWM Hightec Welding aus Münderbach hatte gleich ihre Auszubildende Sabine Kurek mit gebracht, die im zweiten Lehrjahr ist und zur Elektronikerin in der Fachrichtung Geräte und Systeme ausgebildet wird. Die 17-Jährige informierte nicht nur über ihren Job, sie zeigte den Schülerinnen auch, wie man Platinen lötet. „Ich habe mich schon immer für Physik und Mathe interessiert und wollte auch beruflich etwas Technisches machen“, erzählt Sabine. Mit ihrer Berufswahl ist die junge Frau mehr als zufrieden. „Die Berufsaussichten sind super. Vielleicht mache ich auch noch meinen Meister“, sagt sie.

Mehr weibliche Lehrlinge insbesondere in technischen Berufen – das wünscht sich auch Claudia Feierabend, die sich bei EWM um Ausbildungsfragen kümmert. „Wir haben sehr gute Erfahrungen mit unseren weiblichen Azubis gemacht. Mädchen sind zielstrebiger und sehr sorgfältig“, sagt Feierabend. „Für uns ist es wichtig, hier präsent zu sein und über unsere Ausbildungsberufe zu informieren“, sagt sie. Denn nur so können die Fachkräfte der Zukunft gewonnen werden.

Von unserer Redakteurin Stephanie Kühr