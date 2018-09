Der soziale Abstieg eines ehemaligen Bordell- und Diskothekenbetreibers mündete am späten Abend des 10. April dieses Jahres geradewegs in eine Katastrophe, als der 68-Jährige in Westerburg im Streit seinen Freund und Vermieter mit einem vier Kilogramm schweren Lampenständer erschlägt. Am Landgericht in Koblenz sitzt der Mann nunmehr wegen dieser Tat in der Anklagebank – reumütig und geständig. Er habe sein Opfer geschlagen und dann die Treppe hinuntergestoßen, hatte er zunächst gegenüber der Polizei behauptet. Doch schon beim Prozessauftakt machte er reinen Tisch und räumte ein, mit dem Lampenständer mehrfach auf seinen Bekannten eingeschlagen zu haben und zwar auch noch, als dieser bereits wehrlos auf dem Boden lag. Ursache soll jedoch nicht die Kündigung des Mietvertrages gewesen sein, wie von der Staatsanwaltschaft angeklagt, sondern ein seit geraumer Zeit schwelender Streit um geschäftliche Dinge.

Der Angeklagte hat ein Leben mit mehrjährigen Gefängnisaufenthalten und mit Zeiten hinter sich, in denen er seine Freiheit in vollen Zügen genießen konnte. BGS-Beamter auf Widerruf ist er, als die ...

Lesezeit für diesen Artikel (680 Wörter): 2 Minuten, 57 Sekunden

Jetzt weiterlesen Angemeldet bleiben Anmelden Passwort vergessen? Sie sind bereits Abonnent der Zeitung und haben noch keine Zugangsdaten? Hier kostenlos registrieren Zugang erwerben Einzel-Pass Zugriff auf diesen Artikel Zahlart wählen € einmalig 0,49 Per Handy bezahlen

Tages-Pass 24 Stunden Zugriff auf Rhein-Zeitung.de Zahlart wählen € einmalig 1,00 Per Handy bezahlen Per PayPal bezahlen

Monats-Pass 30 Tage Zugriff auf Rhein-Zeitung.de Zahlart wählen € einmalig 11,90 Per Handy bezahlen Per PayPal bezahlen

Jahres-Pass 12 Monate Zugriff auf Rhein-Zeitung.de und RZmobil-App Zahlart wählen € monatlich 10,90 Per Lastschrift bezahlen

Digital-Abo 4 Wochen Zugriff auf Rhein-Zeitung.de,

RZmobil-App, E-Paper und E-Paper-App Zahlart wählen 29,00 € monatlich zum Testen 0 € 29,00 Per Lastschrift bezahlen

Um einen Zugang zu erwerben muss JavaScript aktiviert sein. Alle Angebote im Überblick. Fragen? Wir helfen gerne weiter:

Telefonisch unter 0261/9836-2000 oder per E-Mail an: aboservice@rhein-zeitung.net

Copyright © Rhein-Zeitung. Texte und Fotos von Rhein-Zeitung.de sind urheberrechtlich geschützt. Weiterverwendung nur mit Genehmigung, siehe Impressum.