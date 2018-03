Geopark hat trotz Austritt eine Zukunft

Der Rhein-Lahn-Kreis will aus dem regionalen Tourismusverbund Geopark Westerwald-Lahn-Taunus aussteigen. Die Wirtschaftsförderungsgesellschaft Rhein-Lahn hat jetzt die Kooperationsvereinbarung mit dem Westerwaldkreis sowie den Landkreisen Altenkirchen, Lahn-Dill und Limburg-Weilburg zum 31. März kommenden Jahres gekündigt. Doch der Ausstieg bedeutet nicht das Aus des Geoparks.

Das Loreley-Besucherzentrum fühlt sich nach Angaben von Landrat Achim Schwickert ausreichend vermarktet und hat geringes Interesse, ein Geoinformationszentrum zu werden.

Doch der Ausstieg des Rhein-Lahn-Kreises bedeutet nicht das Aus des Geoparks. Gegenüber der WZ bekräftigte Landrat Achim Schwickert, dass der Westerwaldkreis auch in Zukunft an der Kooperationsvereinbarung festhalten will. Ziel des Projektes sei die Anerkennung als Nationaler Geopark. "Die Anträge sind bestens vorbereitet und sollen Ende April, spätestens Anfang Mai auf den Weg gebracht werden", betonte der Landrat. "Ich denke, wir haben gute Chancen, dass die GeoUnion Alfred-Wegener-Stiftung die Anträge genehmigt", zeigte sich Schwickert zuversichtlich. "Der Geopark ist nicht gefährdet", bekräftigte er.

Unter dem Haushaltsvorbehalt und der Voraussetzung, dass die übrigen drei Landkreise das Projekt weiterhin mittragen, werde der Westerwaldkreis in den kommenden Jahren im Vertragssystem bleiben und den Geopark unterstützen, versicherte Schwickert. Indes müssten die Gremien der Nachbarkreise noch entsprechende Entscheidungen treffen. "Wir warten nun die Rückmeldungen ab", sagte der Landrat. Die geschrumpften Finanzen des Verbundes seien indes kein Problem. "Wir können den Geopark weiter forcieren, auch ohne die Gemeinschaftsanteile zu erhöhen. Das Budget von 80 000 Euro reicht völlig aus", sagte Schwickert.

Auch der Geschäftsführer des Geoparks, Knut Rehn, sieht den Geopark nicht in Gefahr. "Das Netzwerk wird durch den Austritt nicht beschädigt. Die Gebietskulisse ist groß genug, um das Thema Geopark darzustellen", sagte der Leiter der im Jahr 2010 eingerichteten Geopark-Geschäftsstelle. Auch die nationale Anerkennung als Geopark sei nicht gefährdet, so Rehn. Der Rhein-Lahn-Kreis habe sich aus rein finanziellen Gründen zum Austritt entschlossen. "Das ist schade, weil die Menschen und Institutionen dort sehr engagiert und zufrieden mit unserer Arbeit sind", unterstrich Rehn. Die Tür sei aber nicht verschlossen. "Vielleicht kommen wir bald wieder zusammen", hoffte er.

Hintergrund: Der Rhein-Lahn-Kreis ist derzeit mit dem Bergbaumuseum Bad Ems, dem Einrichmuseum Katzenelnbogen, dem Museum im Grafenschloss Diez und dem Loreley-Besucherzentrum als sogenannten "Geopunkten" im Geopark vertreten. Der Standort Diez ist aufgrund der ungünstigen Öffnungszeiten nicht als höherrangiges "Geoinformationszentrum" – wie im Westerwald etwa das Landschaftsmuseum Hachenburg, der Stöffel-Park oder das Keramikmuseum in Höhr-Grenzhausen – vorgesehen.

"Das Loreley-Besucherzentrum fühlt sich ausreichend vermarktet und hat ein geringes Interesse ein Geoinformationszentrum zu werden", sagte Landrat Schwickert. Die Mitgliederversammlung der Touristikgemeinschaft im Tal der Loreley hatte Anfang März beschlossen, dass das Besucherzentrum kein Geoinformationszentrum sein solle. Als Argument nannte der Landrat des Rhein-Lahn-Kreises Günter Kern, die touristische Ausrichtung sei eine ganz andere. Um das Projekt Geopark fortzuführen, müssten die Mitstreiter in der Region mitziehen. Ohne Informationszentrum entfalle zudem die Rechtfertigung für einen Jahresbeitrag der Wirtschaftsförderungsgesellschaft von 20 000 Euro.

Von unserer Redakteurin Stephanie Kühr