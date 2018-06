Das Kloster Marienheim in Herschbach/Uww. beschäftigt die Bürger und den Rat der Ortsgemeinde schon sehr lange. Wie soll der leer stehende Gebäudekomplex des Ordens Arme Dienstmägde Jesu Christi genutzt werden? Und wie können die Herschbacher von dem alten Gemäuer profitieren? Die Idee einer Seniorenwohngemeinschaft kam auf (unsere Zeitung berichtete), sollte das imposante Gebäude am Waagweiher wieder mit Leben füllen. An diesem Konzept hält die Ortsgemeinde auch weiter fest. Zumindest an der Grundidee. Denn das Kloster in Herschbach wird abgerissen. An seiner Stelle wird ein Investor eine völlig neue, moderne Seniorenresidenz bauen. Ortsbürgermeister Axel Spiekermann erklärt, wie es zu dieser Entscheidung gekommen ist.

Die Dernbacher Schwestern haben 120 Jahre in Herschbach gewirkt. Seit 2013 stand das Gebäude aber bereits leer. Dennoch hat das Kloster nicht an seiner Wirkung als Wahrzeichen der Ortsgemeinde verloren. ...

Lesezeit für diesen Artikel (810 Wörter): 3 Minuten, 31 Sekunden

Jetzt weiterlesen Angemeldet bleiben Anmelden Passwort vergessen? Sie sind bereits Abonnent der Zeitung und haben noch keine Zugangsdaten? Hier kostenlos registrieren Zugang erwerben Einzel-Pass Zugriff auf diesen Artikel Zahlart wählen € einmalig 0,49 Per Handy bezahlen

Tages-Pass 24 Stunden Zugriff auf Rhein-Zeitung.de Zahlart wählen € einmalig 1,00 Per Handy bezahlen Per PayPal bezahlen

Monats-Pass 30 Tage Zugriff auf Rhein-Zeitung.de Zahlart wählen € einmalig 11,90 Per Handy bezahlen Per PayPal bezahlen

Jahres-Pass 12 Monate Zugriff auf Rhein-Zeitung.de und RZmobil-App Zahlart wählen € monatlich 10,90 Per Lastschrift bezahlen

Digital-Abo 4 Wochen Zugriff auf Rhein-Zeitung.de,

RZmobil-App, E-Paper und E-Paper-App Zahlart wählen 29,00 € monatlich zum Testen 0 € 29,00 Per Lastschrift bezahlen

Um einen Zugang zu erwerben muss JavaScript aktiviert sein. Alle Angebote im Überblick. Fragen? Wir helfen gerne weiter:

Telefonisch unter 0261/9836-2000 oder per E-Mail an: aboservice@rhein-zeitung.net

Copyright © Rhein-Zeitung. Texte und Fotos von Rhein-Zeitung.de sind urheberrechtlich geschützt. Weiterverwendung nur mit Genehmigung, siehe Impressum.