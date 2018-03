Garagenbrand: Hoher Schaden in Heimborn

Aus unserem Archiv

Heimborn

Schaden in Höhe von etwa 200.000 Euro ist bei einem Garagenbrand an Neujahr in Heimborn entstanden. Um 1.21 Uhr meldete der Miteigentümer eines Mehrfamilienhauses über Notruf das Feuer. Beim Eintreffen der ersten Einsatzkräfte schlugen bereits hohe Flammen aus der Garage.