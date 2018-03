Führerschein weg: 65-Jähriger baut Unfall mit 3,24 Promille

Seinen Führerschein wird ein 65-Jähriger so schnell wohl nicht wiedersehen: Mit dem nicht alltäglichen Ergebnis von 3,24 Promille hat er einen Unfall verursacht.

Mit 3,24 Promille ans Steuer? Das konnte ja nicht gut gehen. Foto: Symbolbild/dpa

Der 65-jährige Autofahrer aus dem Landkreis Limburg-Weilburg hat am Mittwoch gegen 18.30 Uhr in der Koblenzer Straße in Montabaur beim Rangieren ein parkendes Fahrzeug beschädigt. Wie sich später bei einem Test herausstellte, hatte der Mann einen Atemalkoholwert von 3,24 Promille. Ein "nicht alltägliches Ergebnis eines Atemalkoholtests", heißt es in einer Pressemitteilung der Polizei.

So ganz spurlos ging der Konsum aber auch an dem 65-Jährigen nicht vorbei. Zeugen, die den Vorfall beobachtet hatten, stützten laut Bericht, den "sehr wackeligen Mann" bis zum Eintreffender Polizei.

Nach dem Alkoholttest ging es für den Fahrer zur Blutprobe. Sein Führerschein wurde sichergestellt. Bei dem Unfall entstand übrigens ein Schaden von 1700 Euro.

me/Polizeibericht