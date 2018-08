Ein feiner Bratenduft weht am frühen Morgen durch die Straßen der Hachenburger Innenstadt. Die ersten Blaukittel bewegen sich mehr oder weniger trittsicher zum Ischlessen. So gestärkt machen sich alle auf den Weg zum Rathaus, wo Kirmespräsident Marco Pfeifer und sein Ekel Leo Ludwig dem Bürgermeister Stefan Leukel den Stadtschlüssel entwinden. Dieser zeigt sich wenig wehrhaft, schreit um Hilfe und die Kirmesburschen haben die Stadt symbolisch erobert. Mit Marschmusik setzt sich der Zug zum Alten Markt in Bewegung. Hier fasst Ekel Leo die Höhepunkte des vergangenen Jahres kurz zusammen. Den Kinderzirkus im Burggarten hebt er besonders hervor. Auf die Frage, ob Zirkuskinder da sind, krähen die kleinen Artisten laut: „Hurra!“

Im Festzelt eröffnet ein Fanfarenstoß den Frühschoppen. Die HaKiJu´s sind noch müde, tragen Nachtmützen- und Hemden und singen eine Langschläferelegie auf den Montagmorgen. Also muss improvisiert werden. Pfeifer begrüßt die ...

Lesezeit für diesen Artikel (393 Wörter): 1 Minute, 42 Sekunden

Jetzt weiterlesen Angemeldet bleiben Anmelden Passwort vergessen? Sie sind bereits Abonnent der Zeitung und haben noch keine Zugangsdaten? Hier kostenlos registrieren Zugang erwerben Einzel-Pass Zugriff auf diesen Artikel Zahlart wählen € einmalig 0,49 Per Handy bezahlen

Tages-Pass 24 Stunden Zugriff auf Rhein-Zeitung.de Zahlart wählen € einmalig 1,00 Per Handy bezahlen Per PayPal bezahlen

Monats-Pass 30 Tage Zugriff auf Rhein-Zeitung.de Zahlart wählen € einmalig 11,90 Per Handy bezahlen Per PayPal bezahlen

Jahres-Pass 12 Monate Zugriff auf Rhein-Zeitung.de und RZmobil-App Zahlart wählen € monatlich 10,90 Per Lastschrift bezahlen

Digital-Abo 4 Wochen Zugriff auf Rhein-Zeitung.de,

RZmobil-App, E-Paper und E-Paper-App Zahlart wählen 29,00 € monatlich zum Testen 0 € 29,00 Per Lastschrift bezahlen

Um einen Zugang zu erwerben muss JavaScript aktiviert sein. Alle Angebote im Überblick. Fragen? Wir helfen gerne weiter:

Telefonisch unter 0261/9836-2000 oder per E-Mail an: aboservice@rhein-zeitung.net

Copyright © Rhein-Zeitung. Texte und Fotos von Rhein-Zeitung.de sind urheberrechtlich geschützt. Weiterverwendung nur mit Genehmigung, siehe Impressum.