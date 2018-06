Das Thermometer zeigte zwar nur frische 9 Grad Celsius an, doch Herzenswärme sorgte dafür, dass den Menschen, die sich am Freitag um kurz nach 7 Uhr auf dem Bad Marienberger Marktplatz versammelt hatten, dennoch nicht kalt wurde. Gemeinsam feierten sie den Startschuss zu einem ungewöhnlichen Zeichen der Völkerverständigung: dem Lauf für den Frieden (Courir en Paix), der am heutigen Sonntag mit einem Volksfest in der lothringischen Partnerstadt Pagny-sur-Moselle endet.

„Es lebe die deutsch-französische Freundschaft!“, so das Motto des Tages, das Pagnys Bürgermeister René Bianchin allen Läufern und Radfahrern zurief, ehe sich diese auf den Weg zur ersten Etappe des ...

Lesezeit für diesen Artikel (448 Wörter): 1 Minute, 56 Sekunden

Jetzt weiterlesen Angemeldet bleiben Anmelden Passwort vergessen? Sie sind bereits Abonnent der Zeitung und haben noch keine Zugangsdaten? Hier kostenlos registrieren Zugang erwerben Einzel-Pass Zugriff auf diesen Artikel Zahlart wählen € einmalig 0,49 Per Handy bezahlen

Tages-Pass 24 Stunden Zugriff auf Rhein-Zeitung.de Zahlart wählen € einmalig 1,00 Per Handy bezahlen Per PayPal bezahlen

Monats-Pass 30 Tage Zugriff auf Rhein-Zeitung.de Zahlart wählen € einmalig 11,90 Per Handy bezahlen Per PayPal bezahlen

Jahres-Pass 12 Monate Zugriff auf Rhein-Zeitung.de und RZmobil-App Zahlart wählen € monatlich 10,90 Per Lastschrift bezahlen

Digital-Abo 4 Wochen Zugriff auf Rhein-Zeitung.de,

RZmobil-App, E-Paper und E-Paper-App Zahlart wählen 29,00 € monatlich zum Testen 0 € 29,00 Per Lastschrift bezahlen

Um einen Zugang zu erwerben muss JavaScript aktiviert sein. Alle Angebote im Überblick. Fragen? Wir helfen gerne weiter:

Telefonisch unter 0261/9836-2000 oder per E-Mail an: aboservice@rhein-zeitung.net

Copyright © Rhein-Zeitung. Texte und Fotos von Rhein-Zeitung.de sind urheberrechtlich geschützt. Weiterverwendung nur mit Genehmigung, siehe Impressum.