Das erste Mal in 54 Jahren können die Gäste aus Le Verger in Frankreich ihren Abschlussabend mit den Westerwäldern nicht im ehemaligen Pfarrheim in Hahn am See feiern, weil in diesem Gebäude derzeit nur eingeschränkt größere Feste stattfinden dürfen. Deshalb musste der Förderkreis der deutsch-französischen Freundschaft in Hahn am See seine Gäste in einer Wallmeroder Gaststätte mit dem traditionellen bunten Abend verabschieden.

Rund 160 Westerwälder und Franzosen trafen sich am Ende ihres Deutschlandaufenthaltes in der sogenannten Zehntschauer, die die Gaststätte St. Hubertus für größere Festivitäten ausgebaut hat. „Wir waren froh, dass wir ...

Lesezeit für diesen Artikel (414 Wörter): 1 Minute, 48 Sekunden

Jetzt weiterlesen Angemeldet bleiben Anmelden Passwort vergessen? Sie sind bereits Abonnent der Zeitung und haben noch keine Zugangsdaten? Hier kostenlos registrieren Zugang erwerben Einzel-Pass Zugriff auf diesen Artikel Zahlart wählen € einmalig 0,49 Per Handy bezahlen

Tages-Pass 24 Stunden Zugriff auf Rhein-Zeitung.de Zahlart wählen € einmalig 1,00 Per Handy bezahlen Per PayPal bezahlen

Monats-Pass 30 Tage Zugriff auf Rhein-Zeitung.de Zahlart wählen € einmalig 11,90 Per Handy bezahlen Per PayPal bezahlen

Jahres-Pass 12 Monate Zugriff auf Rhein-Zeitung.de und RZmobil-App Zahlart wählen € monatlich 10,90 Per Lastschrift bezahlen

Digital-Abo 4 Wochen Zugriff auf Rhein-Zeitung.de,

RZmobil-App, E-Paper und E-Paper-App Zahlart wählen 29,00 € monatlich zum Testen 0 € 29,00 Per Lastschrift bezahlen

Um einen Zugang zu erwerben muss JavaScript aktiviert sein. Alle Angebote im Überblick. Fragen? Wir helfen gerne weiter:

Telefonisch unter 0261/9836-2000 oder per E-Mail an: aboservice@rhein-zeitung.net

Copyright © Rhein-Zeitung. Texte und Fotos von Rhein-Zeitung.de sind urheberrechtlich geschützt. Weiterverwendung nur mit Genehmigung, siehe Impressum.