Fotoshooting mit "Arielle" im Marienbad

Meerjungfrauen schwimmen besser: Interessiert beobachten die Besucher des Marienbades, wie eine junge Frau in einen Nixenschwanz schlüpft und ihr anschließend von einer anderen Frau im Neoprenanzug ins Außenbecken geholfen wird. Umringt sind die beiden von einem Filmteam mit Kameras, Mikrofonen und allerhand technischem Gerät – ein nicht gerade alltäglicher Anblick im Bad Marienberger Schwimmbad.

SWR-Moderatorin Anna-Lena Dörr wurde im Freibad Bad Marienberg zur Meerjungfrau. Auf sie wartete ein Fotoshooting unter Wasser mit Fotografin Stefanie Ehl.

Foto: Larissa Schütz – Larissa Schütz

Was aussieht wie der Dreh zu "Arielle, die Meerjungfrau im Westerwald" ist die letzte Station für SWR-Fernseh-Moderatorin Anna-Lena Dörr und ihr Team, die für die Sendung "Pfadfinder", die regelmäßig in der Landesschau Rheinland-Pfalz im SWR Fernsehen ausgestrahlt wird, diesmal im Westerwald gedreht haben. Auf dem Weg durch die Region und der Suche nach der größten Herausforderung erhielt die ahnungslose Anna-Lena Dörr von der Leiterin des Drehteams einen Umschlag mit einem kleinen Hinweis auf den Ort und das Thema. "Man ist etwas nervös, aber auch sehr gespannt, was einen an dem Tag alles erwartet", lacht die sympathische Moderatorin. Badezeug solle sie auf jeden Fall einpacken, hatte ihr Sabine Keller vom SWR gesagt. Was genau sie in Bad Marienberg erwartete, wusste sie nicht.

Ebenso wie bei den anderen Aufgaben der Schnitzeljagd. Schon ganz früh am Morgen ging es beinahe in luftige Höhen – auf dem Flugplatz in Ailertchen musste Anna-Lena Dörr ein Flugzeug starten. Im Stöffelpark konnte sie sich beim Mittagessen stärken, aber musste auch mit einem großen Radlader Basaltsplit wegschaufeln. In der Töpferei Marliese Fürst in Alpenrod wurde das handwerkliche Geschick der Moderatorin beim Töpfern auf die Probe gestellt. "Ich sollte eine Vase formen, die aber eher einem deformierten Aschenbecher geähnelt hat", erzählt Anna-Lena Dörr. In Oberrod auf dem Hof "Die kleine Fromagerie" von Claudia Schäfer Trumm wurde es für sie anstrengend, denn sie musste kleine Zicklein einfangen. Laut eigener Aussage der Moderatorin war das kräftezehrender als gedacht, denn die Tierchen haben sie ganz schön in Atem gehalten.

Im Eingangsbereich des Marienbads wartete Fotografin Stefanie Ehl bereits auf die ahnungslose Moderatorin. "Modeln unter Wasser" – das war die Aufgabe, die Anna-Lena Dörr in Bad Marienberg erwartete. Eine knifflige Angelegenheit, gilt es doch unter Wasser zu schweben und dabei noch ein fototaugliches Gesicht zu machen. Schwierig, vor allem, wenn die Beine in einem engen Meerjungfrauenschwanz stecken. Mit wasserfestem Make-up, Muschelkette und Bikini ausgestattet hieß es für Anna-Lena Dörr: Augen zu und ab ins Außenbecken. Die gefliesten Bäder im Innenbereich waren als Kulisse für die Aufnahmen nicht geeignet, und so verlegte Stefanie Ehl das Shooting nach draußen. Das Problem bei der Sache war, dass es ohne Unterbrechung nieselte. Für die Fotografin und ihr Model war es egal, da sie sowieso im Wasser waren. Für das Filmteam aber war die Situation nicht besonders angenehm, und die gesamte Technik musste gut verpackt vor dem Regen geschützt werden.

Beim Shooting hatte Anna-Lena Dörr einige Probleme, lange genug unter Wasser zu bleiben, damit es für ein gutes Foto reichte. Stefanie Ehl tauchte mit einer riesigen Unterwasserkamera, die eher an ein kleines U-Boot erinnerte, vor der Moderatorin, und Oliver Weihrauch sorgte für die Beleuchtung.

Im anderen Becken drängten sich die Badegäste und schauten dem Geschehen interessiert zu. Nach einer guten Viertelstunde hatte die kleine Meerjungfrau vom SWR-Fernsehen es geschafft, und Stefanie Ehl ein gutes Bild im Kasten. Ein anstrengender und abwechslungsreicher Tag im Westerwald ging für das Filmteam und vor allem für Anna-Lena Dörr zu Ende. "Das alles hätte ich hier im Westerwald nicht erwartet" resümiert sie am Ende – sichtlich froh darüber, wieder zwei Beine anstelle eines Nixenschwanzes zu haben.

Von unserer Reporterin Larissa Schütz