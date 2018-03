Flugbegeisterte feierten in Oberroßbach 50 Jahre LCM Bad Marienberg

Bad Marienberg/Oberroßbach – Zahlreiche Flugbegeisterte feierten am Wochenende gemeinsam mit dem Luftsportclub Marienberg (LCM) dessen 50-jähriges Bestehen. Bei strahlendem Sonnenschein konnten sie auf der Vereinsanlage in Oberroßbach an zwei Tagen den Flugbetrieb aus nächster Nähe erleben und sich gemeinsam mit den erfahrenen Fliegern in die Lüfte erheben.

Bei strahlendem Sonnenschein feierte der LCM Bad Marienberg auf der Vereinsanlage in Oberroßbach sein 50-jähriges Bestehen. Sehen Sie hierzu auch unsere Bilderstrecke. Foto: Röder-Moldenhauer

Bad Marienberg/Oberroßbach – Zahlreiche Flugbegeisterte feierten am Wochenende gemeinsam mit dem Luftsportclub Marienberg (LCM) dessen 50-jähriges Bestehen. Bei strahlendem Sonnenschein konnten sie auf der Vereinsanlage in Oberroßbach an zwei Tagen den Flugbetrieb aus nächster Nähe erleben und sich gemeinsam mit den erfahrenen Fliegern in die Lüfte erheben.

Zu den „Flugbegeisterten“ habe ich mich sicherlich noch nie gezählt. Das hat zum einen den Grund, dass ich noch nie geflogen, zum anderen, dass ich einfach ein Angsthase bin. In Freizeitparks warte ich lieber neben den Achterbahnen auf die anderen und selbst ein Sprung vom Dreimeterturm im Schwimmbad wäre undenkbar. Aber manchmal fasst man sich einfach ein Herz und tut Dinge, die einem noch vor ein paar Minuten unmöglich erschienen. Als Kai Häbel, der zweite Vorsitzende des Vereins, Fluglehrer und Berufspilot mich zu einem Rundflug in der Super Dimona – einem vereinseigenen Motorsegler – eingeladen hat, habe ich „Ja“ gesagt. Nach anfänglichem Zögern saß ich auch schon neben dem erfahrenen Flieger, der mir alles erklärte und mit seiner ruhigen Art auch noch das letzte bisschen Angst genommen hat. Über die Bäume hinweg in den blauen Sommerhimmel zu fliegen, den Westerwald von oben betrachten ist ein Erlebnis, dass ich nicht mehr missen möchte und Jedem ans Herz legen kann, der das noch nicht erlebt hat – einfach atemberaubend.

Ein Windenstart im Segelflieger beispielsweise wäre für mich dann doch zu viel des Guten gewesen, aber das Angebot wurde von vielen Gästen genutzt und es herrschte reger Flugverkehr über dem Westerwald an diesem Wochenende. Neben den rund 12 Maschinen des Luftsportclubs Marienberg, konnten auch Gastflugzeuge aus Betzdorf, Elz, Montabaur und Mainz bewundert werden. Ein Highlight war eine Boeing Stearman, ein Doppeldecker aus den USA, die einen imposanten Anblick in der Luft und auf der Erde bot. Auch Ultraleichtflugzeuge waren vor Ort, wie beispielsweise ein Gyrocopter, mit dem auch Rundflüge gemacht werden konnten. Ganz Mutige konnten einen Kunstflug in einer Comet mitmachen, die nicht so mutigen Gäste bewunderten die akrobatischen Leistungen der Kunstflieger vom Boden aus. Daniel Müller zeigte rasante Manöver mit seinem großen Modellhubschrauber, von dem aus abends sogar ein Feuerwerk gestartet wurde. Wer lieber durch die Lüfte fahren statt fliegen wollte, konnte dies bei einer Ballonfahrt tun. Für die kleinen Gäste sorgte der Clownzauberer Batek für Unterhaltung.

Beim Flugplatzfest wurde die ganze Faszination des Fliegens für die Gäste erlebbar und es ist nur schwer vorstellbar, dass es für den Luftsportclub Marienberg nicht leicht ist, neue, flugbegeisterte Mitglieder zu finden. Jugendliche ab 14 Jahren sind im Verein willkommen und können sich von den ehrenamtlichen Fluglehrern ausbilden lassen. Außerdem ist es möglich, Gastflüge und Schnupperkurse zu absolvieren, um das Sportfliegen und den Verein kennenzulernen. Bei einem Schnupperkurs beispielsweise bietet der LCM an Wochenenden die Teilnahme am Flugbetrieb mit Technik- und Praxiseinweisung, mindestens 4 Segelflugstarts, oder vier Flüge von rund 15 Minuten im Motorsegler. Mich hat die Faszination Fliegen auf jeden Fall gepackt und ich habe meine Heimat sicherlich nicht zum letzen Mal aus der Luftperspektive betrachtet.

Mehr Informationen zum Verein, den Preisen und den Flugzeugen gibt es auf www.lcm-badmarienberg.de.