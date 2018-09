Feueralarm im Krankenhaus in Dernbach: Ein Brand ist im zweiten Untergeschoss im Heizungsraum ausgebrochen, und eine Station im vierten Obergeschoss ist komplett verraucht. Wehren aus den umliegenden Verbandsgemeinden, die Informations- und Kommunikationsgruppe (IKG) des Westerwaldkreises, Einheiten der Schnelleinsatzgruppen des DRK und die Notfallseelsorge sind vor Ort. Soweit das Szenario einer Großübung in der Klinik in Dernbach, bei der die Rettungskräfte aus dem Westerwaldkreis den Ernstfall probten.

Wie der stellvertretende Kreisfeuerwehrinspekteur und Einsatzleiter Hartmut Karwe gegenüber unserer Zeitung darlegte, führten insgesamt 250 Personen – Rettungskräfte, Beobachter der Wehren und des Krankenhauses sowie Statisten als zu rettende Patienten ...

Jetzt weiterlesen Angemeldet bleiben Anmelden Passwort vergessen? Sie sind bereits Abonnent der Zeitung und haben noch keine Zugangsdaten? Hier kostenlos registrieren Zugang erwerben Einzel-Pass Zugriff auf diesen Artikel Zahlart wählen € einmalig 0,49 Per Handy bezahlen

Tages-Pass 24 Stunden Zugriff auf Rhein-Zeitung.de Zahlart wählen € einmalig 1,00 Per Handy bezahlen Per PayPal bezahlen

Monats-Pass 30 Tage Zugriff auf Rhein-Zeitung.de Zahlart wählen € einmalig 11,90 Per Handy bezahlen Per PayPal bezahlen

Jahres-Pass 12 Monate Zugriff auf Rhein-Zeitung.de und RZmobil-App Zahlart wählen € monatlich 10,90 Per Lastschrift bezahlen

Digital-Abo 4 Wochen Zugriff auf Rhein-Zeitung.de,

RZmobil-App, E-Paper und E-Paper-App Zahlart wählen 29,00 € monatlich zum Testen 0 € 29,00 Per Lastschrift bezahlen

Um einen Zugang zu erwerben muss JavaScript aktiviert sein. Alle Angebote im Überblick. Fragen? Wir helfen gerne weiter:

Telefonisch unter 0261/9836-2000 oder per E-Mail an: aboservice@rhein-zeitung.net

Copyright © Rhein-Zeitung. Texte und Fotos von Rhein-Zeitung.de sind urheberrechtlich geschützt. Weiterverwendung nur mit Genehmigung, siehe Impressum.