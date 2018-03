Festival: Löwenstadt spielt drei Tage lang verrückt

Wenn Menschen einen Schwimmreif auf dem Kopf tragen, in Dessous durch die Fußgängerzone flanieren oder sich mit Christbaumkugeln die Ohren schmücken, dann steht fest: Hachenburg spielt wieder verrückt. Am ersten Juni-Wochenende geht das beliebte Festival bereits zum dritten Mal über die Bühne. Für die erneute Auflage wurden das Programm und die Zahl der Akteure noch einmal erweitert, wie das Team der Hachenburger Kulturzeit bei einer Pressekonferenz berichtete.

So viel ist schon jetzt klar: Während der Veranstaltung wird nichts so sein wie sonst üblich. Der große Wunsch der Veranstalter: Die Besucher sollten sich möglichst selbst in irgendeiner Form an dem verrückten Treiben beteiligen, „damit es ein gemeinsames Fest der Künstler, der Hachenburger Gewerbetreibenden und der Besucher wird“, erklärt Kulturreferentin Beate Macht.

Zum Auftakt am Freitag, 1. Juni, findet abends von 20 Uhr an eine ungewöhnliche Party auf dem Alten Markt statt: Gegen eine Gebühr von drei Euro erhalten die Besucher einen Kopfhörer, der die Auswahl zwischen zwei Kanälen bietet. Das bedeutet, dass der eine womöglich eine ganz andere Musik hört als sein Nachbar, während die Anwohner wiederum gar keine Musik wahrnehmen. Wenn dann der eine zu House tanzt, während sich sein Gegenüber zum Schlagerrhythmus bewegt, ergibt sich , so die Hoffnung der Organisatoren, ein ziemlich schräges und lustiges Bild. Vor allem junge Leute sollen mit diesem Programm angesprochen werden. Bei schlechtem Wetter findet das Konzert in der Stadthalle statt.

Schräg und bunt soll es werden: das Festival „Hachenburg spielt verrückt“. Das Team der Kulturzeit und Bürgermeister Peter Klöckner hoffen, dass sich möglichst viele Bürger aktiv in das Geschehen einbringen. Foto: Nadja Hoffmann-Heidrich

Nicht minder verrückt geht's am Samstag, 2. Juni, zu, wenn die Jashgawronsky Brothers und die Band The Les Clöchards ab 19 Uhr die Bühne auf dem Alten Markt erobern. Bei den Jashgawronsky Brothers wird der Wäscheständer zum Schlagzeug, der Schrubber zum Kontrabass und das Dampfbügeleisen zum Percussioninstrument. Die Künstler versprechen eine Mischung aus Zirkus, Musik, Comedy, Jonglage und akrobatischen Einlagen. Abgefahren und ungewöhnlich so wollen sich The Les Clöchards präsentieren – den Hachenburgern bereits durch Treffpunkt Alter Markt bekannt. Zum Repertoire der Künstler gehören tollkühne Tanzeinlagen, Blödeleien sowie Gesichts- und Instrumentalakrobatik. Bekannte Musik wird an diesem Abend komplett neu verpackt. Der Eintritt für das Konzert kostet drei Euro. Der verkaufsoffene Sonntag, 3. Juni, schließlich soll dem Spaß endgültig die Krone aufsetzen, wenn die gesamte Innenstadt zur Bühne wird. Mehr als 50 internationale Künstler sorgen ab 13 Uhr mit Straßentheater, Walkacts, Musik und spaßigen Shopping-Aktionen für ein wundervoll-verrücktes Erlebnis für die ganze Familie. Daneben verschreiben sich an diesem Tag auch nahezu alle Einzelhändler und Gastronomen in der Innenstadt dem Nonsens und der Fantasie. Die Jugendkunstschule Altenkirchen, der Hachenburger Jugendraum und die Grundschule Altstadt machen ebenfalls mit.

Klingende Gummistiefel, mannshohe Kinderspiele, grünes Erdbeereis, ein kleiner Clown, dem alle Frauen erliegen, ein Haus der Liebe, Pasta an der Leine, einen Quacksalber, Kundenberatung auf der Krankenliege, eine Beachparty, Improvisationstheater und vieles mehr gibt es dann zu erleben. „Unser Ziel ist es, dass die Menschen einen völlig neuen Blick auf ihre Umgebung bekommen“, so Beate Macht und ihr Team von die Kulturzeit, das von der Firmen Robu und Rhenag sowie von der Stadt und vom Land finanziell unterstützt wird. Gegen einen Solibeitrag von einem Euro erhalten erwachsene Besucher an diesem Tag einen Button mit einem lustigen Spruch und tragen somit ebenso zur Finanzierung des Festivals bei.

Für Bürgermeister Peter Klöckner ist „Hachenburg spielt verrückt“ eine wunderbare Gelegenheit zum „Ausbruch aus dem Alltag“. Auch er hofft, dass sich möglichst viele Leute auf das Festival und dessen Intention einlassen und sich aktiv beteiligen. „So etwas beflügelt die Gemeinschaft – gerade mit Blick auf das große Stadtjubiläum 2014“, sagt er. Auch die Kreativität der Geschäftsleute sei beeindruckend. Innerhalb einer Verlosung können die Besucher übrigens das verrückteste Geschäft wählen. Es winken zahlreiche Preise.