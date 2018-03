Ferienbetreuung: Kinder helfen beim Bau eines Naturerlebnisparks

Bei der Ferienbetreuung in Niederelbert gibt es ein besonderes Projekt: 35 Kinder helfen dabei, einen Naturerlebnispark anzulegen. Neben den Bauarbeiten gibt es lustige Spiele, Basteleien sowie einen Tagesausflug ins Technik-Museum nach Speyer.

Von Montag bis Freitag wird aus dem Gebiet „In den Bleichwiesen“, wo früher die Einwohner ihre Wäsche im angrenzenden Elbertbach gebleicht haben, ein Naturerlebnispark mit Barfußweg gemacht. Die Planung hat Diplom-Ingenieur Oliver Kunz aus Limburg gemacht. Er leitet auch die Baumaßnahmen. Die Vorarbeiten hatten bereits der Bauhof der Gemeinde und eine Baufirma erledgit. Alles weitere übernehmen die Kinder und die erwachsenen Bürger von Niederelbert. Laut Bürgermeister Willi Müller hat der Naturschutz oberste Priorität bei dem Projekt. Der Mühlgraben sowie alte Baumbestände sind erhalten geblieben. Außerdem sind Obstgehölze wie Johannis- oder Himbeeren vorhanden. Für ihr Unterfangen erhielt die Gemeinde einen Zuschuss vom Land Rheinland-Pfalz, um den Park gestallten zu können. Das Geld darf aber nur für naturnahen Spielraum genutzt werden.

Wenn der Park fertig ist, wird es viele unterschiedliche und interessante Dinge, sowohl für die Kleinen als auch für die Großen geben. Bereits fertig sind der Barfußweg, eine Wassertretstelle mit Treppe, ein Boule-Platz, ein Eidechsenhügel, sowie Tische und Ruhebänke. Baummikado, Nistkästen und Insektenhotel sollen noch folgen. Damit das Gelände noch schöner wirkt, ist eine bunte Blumenwiese angelegt worden.

Insgesamt haben sich 35 Kinder im Alter von 6 bis 12 Jahren zur Ferienwoche angemeldet. Viele haben schon öfters teilgenommen, manche sind auch zum ersten Mal dabei. Die Kinder haben genug Platz, um sich auszutoben und die Natur zu erforschen. „Wir machen hier mit, weil es viel Spaß macht und man etwas miteinander unternimmt. Außerdem ist man viel in der Natur und man erlebt immer etwas anderes“, berichten Sarah Krämer (10), ihre Schwester Isabel Krämer (12) und Eva Glöckner (10) einmütig. Die Drei sind fast jedes Jahr dabei und haben immer sehr viel Freude an dem Projekt. Viele Teilnehmer würden sich bereits aus der Schule kennen, aber es sei nicht selten, dass man auch neue Freunde kennenlernt. Die sechsjährige Hanna Meuer wurde von ihrer Mutter angemeldet: „Am meisten macht mir das Boot bauen spaß“, sagt sie lachend.

Die Stimmung ist sehr harmonisch, die Kinder kommen gut miteinander aus. Eltern, Großeltern und ehrenamtliche Arbeiter helfen als Betreuer. Mit viel Geduld bringen sie den Kindern bei, wie man Papierboote baut oder Boule spielt. Dabei sind die Kleinen mit vollem Elan dabei und können es gar nicht erwarten, alles selbst auszuprobieren. Als das erste Schiff ins Wasser gelassen wird, schauen die Kinder mit Freude zu, wie das kleine Boot schnell wie der Wind von der Strömung davon getrieben wird. Bei solchen Aktionen werden die Kinder schnell erfinderisch: Die kleine Hanna Meuer hat ihr Papierboot einfach zu einem Flugzeug umgebaut, es anschließend mit Kugelschreiber bemalt und es stolz den Anderen präsentiert.

Zum ersten Mal beim Ferienprogramm dabei war die Caritas-Werkstatt für behinderte Menschen. Ergotherapeutin Daniela Strunk und ihr fünfköpfiges Team bauen kleine Modellschiffe aus Holz, die später auf dem Elbertbach in See stechen werden. Die Ferienaktion endet am Samstag, 11. August, mit einem großen Fest am Rathaus.

Von unserer Mitarbeiterin Kira Wille