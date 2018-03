Farbensommer lockte auf bunt-fröhliche Weise nach Westerburg

Den Wert einen Innenstadt als Lebenszentrum betonen, das möchten die Unternehmer Westerburger Land (Verein für Handel, Handwerk, Industrie und Gewerbe). Schon seit geraumer Zeit sorgt ihre Aktion "Westerburg zieht an" für Aufmerksamkeit und Gesprächsstoff über die Stadt hinaus. Über Wochen hinweg haben Fahnen und Banner kraftvolle Farben in die Stadt gebracht. Höhepunkt der Kampagne bildete am Samstag das große "Farbensommerfest" auf dem Westerburger Marktplatz. Der Gewerbeverein lud ein und viele Besucher kamen.

Le Chocolat, eine Musicalgruppe aus Langendernbach, die auch gern "überschüssige" Gelder von Aufführungen an kranke Kinder aus der Region spendet, verführte das Publikum auf musikalische Weise. Von A bis Z denken sich die Mitglieder alles selbst aus. Dass Kinder durchaus modebewusste kleine Geschöpfe sind, wurde bei einer Kindermodenschau präsentiert. statt. Das Jazzquartett Jazz 4 you entführte die Besucher mit selbst geschriebenen Arrangements von Jazz-Standards in eine sinnliche und genussvolle Atmosphäre, wie man sie in den Klubs und Bars der 1950er- und 1960er-Jahre in Amerika und Europa antreffen konnte. Die Musiker, die sich auch in vielen anderen Formationen schon einen guten Namen geschaffen haben, spielen seit Jahren für Privat- und Firmenfeste, aber auch für kulturelle Einrichtungen verschiedener Art. Es kommen ausschließlich Klänge akustischer Instrumente zum Einsatz. Auch dem Publikum beim Farbensommerfest konnte auf diese Weise ein differenziertes Klangerlebnis geboten werden.

Fast schon zum gewohnten Stadtbild gehören die Auftritte der orientalischen Bauchtanzgruppe Alhazar, die vor 15 Jahren als "Freundeskreis von orientalischen Tänzen Westerburg und Umgebung gegründet wurden. Mit Rhythmus und bunten Kostümen sorgten sie für ausgelassene Stimmung.

Auf Improvisation setzen beim Farbensommerfest die Musiker Enrico Carmenia, David Rival und Uwe Schumacher, besser bekannt als KlangSpielRaum. Einmal monatlich brechen die Musiker in unterschiedlichen Besetzungen zu einer etwa einstündig dauernden Klangreise auf und entführen die Zuhörer in fremde Welten. Inspiriert durch die unendlich vielen Facetten aus Folklore, Rock, Pop, Jazz und experimenteller Musik, entstehen aus dem Moment heraus spannende Klangcollagen. "Eine Konzertreihe in deren Mittelpunkt die spielerisch intuitive Improvisation steht, war schon immer mein Traum", meint Uwe Schumacher, Musiker und Organisator der Reihe. Auch in Westerburg, wo die Klangspieler bei ihrer Tour Station machten, hatten die Zuhörer die Gelegenheit, mitzuerleben, wie aus den verschiedenen Klangcollagen etwas Neues entsteht. Die Musiker benutzten alles, vom Laptop bis hin zum einfachen afrikanischen Instrument, um mit den Besuchern auf eine neue Suche nach neuen Wegen und nach neuer Musik zu beginnen.

Es war ein tolles Fest für die ganze Familie. Das Programm wurde abgerundet von den Gewerbetreibenden und Vereinen, die ihre Angebote und Leistungen präsentierten. Geboten wurden neben guten Weinen auch allerlei Delikatessen. Ob Crêpes oder Spanferkel (die Wahl fiel manches Mal schwer), hoch zu Ross die Kreise drehen, Glücksrad, Schatzsuche oder Kinderschminken, das Farbensommerfest bot mit seinem Programmquerschnitt gerade auch für die kleineren Besucher bunt-fröhliche Tupfer, und die Veranstaltung hatte vor allem eins: Wiederholungspotenzial.

Von unserem Redakteur Michael Wenzel