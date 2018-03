Familienstreit: Freund der Tochter gewürgt?

Wegen gefährlicher Körperverletzung ist ein Ehepaar angeklagt, das sich an einem bitterkalten Februarmorgen des vergangenen Jahres mit einem Zweitschlüssel Zugang zu der Wohnung der Tochter verschafft haben soll. Dort soll der Mann den noch schlafenden Freund der Tochter am Hals gepackt, gewürgt, ihn aus dem Bett gezerrt und durch die Wohnung zur Tür geschleift haben.

Foto: PictureArt – Fotolia

Dabei soll er verbal von seiner Frau unterstützt worden sein, die im Hausflur die Regie übernommen und den völlig geschockten jungen Mann bis zur Haustür und dann bis vor das Gebäude geschubst haben soll. Die heute 42-Jährige und ihr 53-jähriger Mann machten beim Prozessauftakt vor dem Amtsgericht Montabaur von ihrem Recht, keine Aussage zu machen, Gebrauch und äußerten sich nur zu ihren persönlichen Verhältnissen.

Als Zeuge schilderte der junge Mann, zugleich Nebenkläger in diesem Prozess, wie er den Vorfall erlebte, der ein unfallartiges, traumatisches Erlebnis für ihn gewesen sei und sein ganzes Leben verändert habe. Noch immer leide er unter Panik- und Angstzuständen sowie Schlafstörungen. Todesängste habe er gelitten, sich ständig zwei ihn attackierenden Menschen gegenüber stehen gesehen, die ihn aus dem Tiefschlaf gerissen hätten.

Gewehrt habe er sich nicht, wohl aber um seine Jacke, Portemonnaie und Schlüssel gebeten, als er barfuß und im Schlafanzug bei Minus acht Grad an jenem Morgen vor dem Haus gestanden habe. Dann sei er zunächst zu seiner Mutter und danach zu seiner Arbeitsstelle gefahren. Sein Chef riet ihm, zur Polizei und zu einem Arzt zu gehen. Außerdem habe der Chef die erlittenen Verletzungen fotografisch festgehalten. Seine Freundin, mit der er auch einige Zeit verlobt gewesen sei, erstattete ebenfalls Anzeige bei der Polizei – die sie jedoch später zurückzog, als sie sich von dem heute 32-Jährigen trennte und in eine andere Stadt umzog.

„Ich war damals hörig, dumm, hatte die rosarote Brille auf“, begründete die heute 19-Jährige den „Rückzieher“. Sie verneinte, jemals mit ihrem Ex-Freund verlobt gewesen zu sein. Warum die leibliche Mutter und ihr Mann so gehandelt hätten, begründete die Zeugin so: Ihr Freund habe Drogen konsumiert. Dem widersprach der junge Mann.

Die Verteidiger befragten ihn mehrfach nach seinen Folgeerkrankungen und ob er schon früher in psychiatrischer Behandlung gewesen sei, sich selbst verletzt oder Selbstmordgedanken gehabt habe. Die Verteidigerin der Angeklagten legte nicht eingelöste Originalrezepte vor – verbunden mit der Frage, ob die verordneten Medikamente regelmäßig eingenommen wurden. Seitens der Verteidigung wurde bezweifelt, dass es sich bei der Wunde am Hals um Würgemale handele, die Verletzungen (auch am Oberarm und Rücken) habe sich der Mann selbst beigefügt und die Fotos wären später, also nicht unmittelbar nach dem geschilderten Vorfall, aufgenommen worden. Die Verteidiger stellten weitere Beweisanträge; der neue Verhandlungstermin wird noch festgesetzt.

Von unserer Reporterin Angela Baumeier