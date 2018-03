Ensemble wurde vor 40 Jahren gegründet: Konzertchor Wirges feiert "Geburtstage"

Der Konzertchor Wirges freut sich in diesem Jahr gleich auf zwei „Geburtstage“: Zum einen kann das Ensemble auf eine 40-jährige Vereinsgeschichte zurückblicken, und zum anderen feiert Burkhard A. Schmitt ein Jubiläum. Er steht seit 25 Jahren dem Konzertchor Wirges als künstlerischer Leiter vor. Da ist es selbstverständlich, dass zur Feier dieser Ereignisse bei dem Konzertchor, der immer wieder besondere musikalische Herausforderungen sucht, die Musik und der Gesang ganz im Vordergrund stehen.

Der musikalische Auftakt des Festjahres findet am Sonntag, 25. Februar, in der katholischen Kirche St. Peter und Paul in Höhr-Grenzhausen statt. Dort wird der Konzertchor Wirges gemeinsam mit dem Konzertchor Lippstadt und den Bergischen Symphonikern das abendfüllende und atmosphärisch dichte Requiem opus 89 in b-Moll des tschechischen Komponisten Antonin Dvorák aufführen. Ein Werk, das allen Mitwirkenden höchste Konzentration abverlangen und den Zuhörern ein unvergessliches Klangerlebnis bereiten wird. Als Solisten wirken Camilla Nylund (Sopran), Monica Mascus (Alt), Anton Saris (Tenor) und Peter Lobert (Bass) mit.

Mit dem Requiem des großen böhmischen Komponisten Antonin Dvorák setzt der Konzertchor Wirges mit seinem künstlerischen Leiter Burkhard Schmitt die Reihe der Aufführung bedeutender Chorwerke fort. Neben den Totenmesse-Vertonungen von Brahms, Mozart und Verdi zählt dieses Werk zu den bedeutendsten überhaupt. Die sehr persönliche, von leuchtenden Aufhellungen unterbrochene, zum Teil düstere Tonsprache zieht den Hörer von Beginn an in ihren Bann. Von seinem Umfang her ist das Requiem nicht für den Gebrauch im Gottesdienst, sondern für den Konzertsaal bestimmt. Es beruht auf dem kanonischen Text der katholischen Totenmesse und bewegt sich zwischen stiller Andacht und religiöser Ekstase. Dabei spielen tiefe Töne wie von einer Bassklarinette oder einem Englischhorn und einem vierstimmigen Männerchor eine besondere Rolle.

Das Solistenquartett ist hochkarätig besetzt. Hervorzuheben ist dabei die Sopranistin Camilla Nylund. Sie ist eine der gefragtesten Sopranistinnen der Gegenwart. Ob bei den Bayreuther Festspielen, an der Wiener Staatsoper, der Semperoper in Dresden, in Paris, San Francisco, Barcelona, Berlin, Zürich oder Frankfurt: Die lyrisch-dramatische Sopranistin begeistert ihr Publikum. Der Schwerpunkt ihrer Rollen liegt bei den Werken von Richard Strauss, Richard Wagner, Giuseppe Verdi und Ludwig van Beethoven.

Sie nimmt sich aber auch Zeit für außergewöhnliche Liederabende und für das Konzertfach. Mit Burkhard Schmitt verbindet Camilla Nylund eine langjährige musikalische Freundschaft, dank derer sie auch in Wirges und Lippstadt in den großen oratorischen Werken zu erleben ist.

Der Konzertchor wird seine Aufführungen im Jubiläumsjahr nach einer Konzertreise Mitte des Jahres nach Salzburg und der Mitgestaltung einer Festmesse im Salzburger Dom mit einem Konzert am Freitag, 28. September – genau 40 Jahre nach der Gründung des Konzertchors Wirges 1978 – im Westerwälder Dom fortsetzen. Dort werden Werke geistlicher Musik aus verschiedenen Epochen aufgeführt. Einen Tag später werden dann beim offiziellen Festakt im Bürgerhaus von Wirges musikalische und kulinarische Leckerbissen kredenzt. Mit dem Weihnachtsoratorium von Johann Sebastian Bach klingt dann das Jubiläumsjahr im Dezember aus.

