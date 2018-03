Energiewende wird zum Preistreiber

Die Nachricht hat bundesweit wie eine Bombe eingeschlagen: Die Strompreise sollen bis zum Jahr 2025 um bis zu 70 Prozent steigen. Zu diesem Ergebnis kommt ein Gutachten des Karlsruher Instituts für Technologie (KIT).

Insbesondere Privathaushalte sollen der Studie zufolge am stärksten von der Strompreiserhöhung betroffen sein. Die steigenden Preise erklärt das KIT mit dem Ausbau der erneuerbaren Energien und der Erweiterung der Stromnetze sowie der Subventionierung von Solar- und Windstrom. Können wir uns künftig unseren Strom noch leisten und wie wirkt sich die Energiewende auf die Strompreise aus? Die WZ hat bei den Machern der Studie nachgefragt.

Verbraucher können beruhigt sein: Denn der Endkundenpreis für eine Kilowattstunde Strom, der sich laut Bundesverband der Energie- und Wasserwirtschaft (BDEW) in diesem Jahr bei durchschnittlich rund 26,4 Cent einpendeln dürfte, wird nicht um 70 Prozent steigen. Lediglich der Börsenpreis wird um die prognostizierten 70 Prozent nach oben schnellen. Ein wichtiger Unterschied. „Ergebnis von Modellrechnungen am Institut für Technologie ist ein Anstieg des Stromgroßhandelspreises, also des Börsenpreises, von 4,2 Cent pro Kilowattstunde im Jahr 2010 um circa 70 Prozent auf 7,1 Cent im Jahr 2025, der im Wesentlichen auf die angenommenen Preissteigerungen bei Brennstoffen und Co2-Emissionsrechtezertifikaten zurückzuführen ist“, beruhigt Professor Wolf Fichtner, Leiter des Lehrstuhls für Energiewirtschaft am KIT, gegenüber der WZ.

Eine Beispielrechnung zeigt, dass die Energiekosten für Westerwälder Privathaushalte künftig moderat steigen werden. Angenommen ein Zwei- bis Vier-Personen-Haushalt verbraucht im Jahr 4000 Kilowattstunden Strom, dann fallen in diesem Jahr bei 26,4 Cent pro Kilowattstunde insgesamt 1056 Euro Kosten an. Liegt der Börsenpreis pro Kilowattstunde im Jahr 2025 um 2,9 Cent höher, würde die Kilowattstunde – sofern alle übrigen Kostenfaktoren gleich bleiben – 29,3 Cent kosten. Das wären dann 1172 Euro an Stromkosten im Jahr 2025 – ein Plus von 116 Euro oder elf Prozent gegenüber heute.

Wer wissen möchte, wie sich die Strompreise künftig entwickeln, muss wissen, wie sich der Strompreis zusammensetzt (siehe Kasten): Steuern und Abgaben machen immerhin 44 Prozent des Strompreises aus, die EEG-Umlage (EEG: Erneuerbare-Energien-Gesetz) schlägt hier mit 13,6 Prozent oder 3,6 Cent pro Kilowattstunde zu Buche. „Die EEG-Umlage wird weiter steigen“, sagt Energieexperte Fichtner voraus. Das meint auch Kevag-Pressesprecherin Claudia Probst: „Mit einer schnellen Absenkung ist nicht zu rechnen.“ Die Gründe dafür liegen auf der Hand: Beim Ausbau erneuerbarer Energien entstehen den Netzbetreibern Kosten für den Netzausbau. Dadurch werden die Nutzungsentgelte steigen.

Hinzu kommt, dass die Netzbetreiber den Betreibern von Windkraft- oder Solaranlagen den eingespeisten grünen Strom teuer bezahlen müssen. Diese Vergütung liegt über den an der Strombörse gehandelten Preisen. So musste die Kevag den Einspeisern in ihr Verteilnetz im Raum Koblenz und Westerwald im Jahr 2011 rund 32 Millionen Euro ausbezahlen – „ein Vielfaches mehr als die gehandelten Preise“, so Probst. Die Differenz trägt der Stromkunde über die EEG-Umlage. „Von der EEG-Umlage sind stromintensive Betriebe befreit. Das führt zu einer Mehrbelastung bei Privathaushalten“, sagt Probst. Ihr Tipp: „Strom sparen. So kann der Verbraucher dauerhaft teure Energie einsparen und auch bei steigenden Strompreisen seine Stromkosten senken.“

