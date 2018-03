Aus unserem Archiv

Westerwaldkreis

Auf dem ehemals militärisch genutzten Truppenübungsplatz der Kaserne Westerburg sind auf einer Gesamtfläche von etwa 20 Hektar die Energieparks Halbs und Hergenroth eröffnet worden. Die Koch Solar GmbH (Wirges) hat dort einen der größten Solarparks in Rheinland-Pfalz errichtet und das in Rekordzeit. Die ersten Gespräche in der Verbandsgemeindeverwaltung Westerburg fanden im Januar 2012 statt, Spatenstich war am 26. April (die WZ berichtete). Die Investitionssumme beträgt rund 15 Millionen Euro.