Elisabeth Wiebecke gibt jetzt den Takt an der Wilhelm-Albrecht-Schule Höhn an

Fröhlich und mit jubelnder Begeisterung haben die 85 Mädchen und Jungen der Wilhelm-Albrecht-Schule in Höhn gemeinsam mit dem Lehrerkollegium Elisabeth Wiebecke (53) einen herzlichen Empfang als neue Rektorin bereitet. Somit leitet die bisherige Konrektorin nun die Ganztagsschule mit den Förderschwerpunkten ganzheitliche und motorische Entwicklung. Wiebecke geht mit dem Ziel an den Start, die Schule zu einem Förderzentrum weiter zu entwickeln.

Höhn – Fröhlich und mit jubelnder Begeisterung haben die 85 Mädchen und Jungen der Wilhelm-Albrecht-Schule in Höhn gemeinsam mit dem Lehrerkollegium Elisabeth Wiebecke (53) einen herzlichen Empfang als neue Rektorin bereitet. Somit leitet die bisherige Konrektorin nun die Ganztagsschule mit den Förderschwerpunkten ganzheitliche und motorische Entwicklung. Wiebecke geht mit dem Ziel an den Start, die Schule zu einem Förderzentrum weiter zu entwickeln.

Die Feier rund um die offizielle Amtseinführung durch Erwin Waider (Geschäftsführer der Heinrich-Haus gGmbH, zu der die Schule in Höhn seit 2004 gehört) hatte so gar nichts Steifes: Auf lange Reden oder Grußworte wurde verzichtet, stattdessen standen die Schüler und Lehrer selbst im Mittelpunkt. Schon beim Gottesdienst, der von Bernhard Hamacher gehalten wurde, kamen die Kinder und Jugendlichen zu Wort: Sie sangen, musizierten, sprachen Fürbitten und wussten genau, warum es an diesem Tag etwas zu feiern gab: „Weil die Frau Wiebecke eingesetzt wird“. Zum Schluss gab es noch eine Überraschung für sie, denn gemeinsam stimmten die Lehrer „Und so geh nun Deinen Weg...“ an.

Moderiert von Monika Costa, folgten nun die Schulaufführungen. „Wir jubeln“ sang der Schülerchor, gute Wünsche trugen Nadine Sandmann und Sabina Schäfer in Gedichtform vor, und am Keyboard spielte Danica Giloy einen kleinen Walzer und Etüde. Das Motto des Tanz-Mixes „Ab in den Süden“ (Tanzschul-AG Dance for Fun, Leitung Christine Menges) sollte die neue Chefin natürlich nicht wörtlich nehmen, aber mit einem servierten Cocktail und im bequemen Sessel platziert, konnte sie schon einmal Urlaubsfeeling schnuppern. Zum Träumen lud dann auch der schöne Vortrag „Hallelujah“ von Matthias Reinhardt und Tatjana Theis ein. Damit geriet die Feierstunde zu einer erstaunlichen Leistungsschau, wie Waider bei der offiziellen Einführung in das neue Amt erklärte.

Doch so neu ist die Arbeit für die 53-Jährige gar nicht, schließlich leitet sie die Förderschule bereits seit dem Schuljahr 2010/11 kommissarisch und arbeitet seit 15 Jahren in Höhn.

Nachdem Wiebecke Glückwünsche und viele gute Wünsche – unter anderem von den Lehrern, Dr. Ingeborg Thümmel (ADD) und Bürgermeister Gerhard Loos (VG Westerburg) – entgegengenommen hatte, dankte sie allen für diese gelungene Feier. „Unser aller Aufgabe wird es sein, diese Schule weiterzuentwickeln“, betonte sie. Als Schwerpunkte nannte sie: Inklusion, die Entwicklung zu einem Förderzentrum sowie die Realisierung des seit längerem geplanten Wohnangebotes in Höhn.

Wie in einem Orchester jedes Instrument wichtig ist, es aber eines Dirigenten verlangt, der Takt, Tempo und Dynamik bestimmt, wolle sie als Rektorin wirken, beschrieb Wiebecke ihren Führungsstil. „Als Musiker habe ich in diesem Orchester begonnen, dann wurde die Stelle der ersten Geige geschaffen (Konrektorin), und nun bin ich die Dirigentin“, skizzierte sie ihren Werdegang und wünschte sich, „dass wir viele gemeinsame, schöne Konzerte geben und dabei auch den Mut haben, neue Stücke aufzuführen“. Von unserer Reporterin Angela Baumeier