Einrichtung ist fertig: Neue Kindertagesstätte im Quartier Süd nimmt Arbeit auf

Im Montabaurer Quartier Süd nimmt am Montag die neue Kindertagesstätte „Sonnenschein“ ihre Arbeit auf. Die kommunale Kita wurde über die Weihnachtsferien fertiggestellt und eingerichtet, zahlreiche Eltern und Erziehrinnen packten beim Umzug aus der provisorischen Kita „Waldschule“ in Horressen mit an. Inzwischen liegt auch die Betriebserlaubnis des Landesjugendamts vor, sodass der Inbetriebnahme nichts mehr im Wege steht.

Rund zwei Jahre nach dem Spatenstich ist die kommunale Kindertagesstätte „Sonnenschein“ im Montabaurer Stadtteil Quartier Süd fertig. Die neue Einrichtung wird am Montag in Betrieb genommen.

Foto: Thorsten Ferdinand

Die kommunale Kindertagesstätte auf dem ehemaligen Kasernengelände verfügt über 120 Betreuungsplätze. Sie besteht aus vier Regelgruppen und zwei Krippengruppen (jeweils zehn Plätze) für die Betreuung Einjähriger. Insgesamt gibt es nun vier Krippengruppen in der Stadt Montabaur, die bereits allesamt voll belegt sind, wie der zuständige Abteilungsleiter im Montabaurer Rathaus, Guido Göbel, erklärt. In den vier Regelgruppen der Kita „Sonnenschein“ (jeweils 25 Plätze) sind hingegen noch einige Plätze frei. Sie werden sich laut Göbel im Verlauf des Jahres füllen. Auf den Ganztagsbereich entfallen 72 Betreuungsplätze. In der neuen Kita wird ab der kommenden Woche auch für die Kinder gekocht.

Das Kita-Team um Leiterin Susanne Fritz hat in den vergangenen Monaten eine Konzeption für die Kindertagesstätte erarbeitet und bereits erfolgreich erprobt. Die Stadt hatte aufgrund der steigenden Nachfrage nach Betreuungsplätzen schon vor vier Jahren eine provisorische Kita im seinerzeit leerstehenden Gebäudeflügel der Horresser Waldschule eingerichtet, in dem sich das Kita-Team bereits gefunden und aufeinander eingestellt hat. Neu ist nun also in erster Linie das Gebäude.

Konzeptionell wird die neue Kindertagesstätte etwas anders arbeiten als die meisten bestehenden Einrichtungen. So sollen die Kinder stärker in ihrer jeweiligen Altersgruppe betreut werden, indem es separate Gruppenräume für Krippenkinder, Kleinkinder und Vorschulkinder gibt. Durch die offene Gestaltung ist ein Wechsel zwischen den Gruppenräumen aber möglich, erläutert Göbel. Rechnerisch entfallen in den vier Regelgruppen insgesamt 24 Plätze auf den U 3-Bereich. Eine Besonderheit in der neuen Einrichtung ist überdies der speziell ausgebildete Kita-Hund von Leiterin Susanne Fritz, der zuletzt schon in Horressen dabei war. Das Kita-Team umfasst fast 30 Mitarbeiter, darunter auch einige Teilzeitkräfte. In der Summe entspricht dies 19 vollen Betreuungsstellen, erläutert Göbel. Während der Innenbereich der Kindertagesstätte – auch dank der engagierten Eltern – pünktlich fertig wurde, sind im Außenbereich noch einige Restarbeiten zu erledigen. Diese werden aber witterungsbedingt wohl erst im Frühjahr angegangen. Dann soll auch die offizielle Einweihung der Kindertagesstätte erfolgen. „Allen, die beim Umzug von Horressen nach Montabaur geholfen haben, gilt unser herzliches Dankeschön“, sagt Göbel.

Die kommunale Kita „Sonnenschein“ ist die siebte Kindertagesstätte in Montabaur und nach der katholischen Kita „St. Martin“ (125 Plätze) die zweitgrößte Einrichtung in der Stadt. Auf dem dritten Platz folgt die Kita „Himmelfeld“ mit 110 Betreuungsplätzen. Eine achte Kita auf dem Gelände des katholischen Klinikums an der Peterstorstraße ist bereits im Bau und wird voraussichtlich in einem Jahr eröffnet. Als Nächstes steht dann der Neubau der Kita „St. Johannes“ in Horressen an, die ebenfalls eine Krippengruppe erhalten wird. Die Einrichtung befindet sich derzeit – ebenfalls provisorisch – in den Räumen der Waldschule. Aktuell zählt Montabaur fünf Kindertagesstätten in der Kernstadt und zwei in den Stadtteilen. Vier Einrichtungen sind in kirchlicher Trägerschaft, drei stehen unter kommunaler Leitung.

