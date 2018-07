Der Ransbach-Baumbacher Lebensmittelhändler Markus Meyer setzt mit seinem Rewe-Markt klar auf Kundenservice. Seit Juni dieses Jahrs bietet der Markt einen ganz besonderen Service für ausgewählte Senioren an: Die Bewohner des Seniorenwohnparks „Am Erlenhofsee“ in Ransbach-Baumbach können jeden Donnerstag in dem Supermarkt an der Rheinstraße einkaufen, ohne sich Gedanken um den Transport der Einkaufstaschen machen zu müssen. Denn ihre Einkäufe werden nach dem Einkauf in Tüten verpackt, mit Namen beschriftet und für die Senioren kostenfrei von dem Taxiunternehmen Capallo aus Großmaischeid in die Seniorenresidenz befördert.

Zuvor hatte der Wohnpark ein Abkommen mit dem Edeka-Markt, das jedoch mit der Schließung des Marktes diesen Mai endete. Schnell kam die neue Aktion zustande. „Der Herr Meyer hat sich ...

Lesezeit für diesen Artikel (319 Wörter): 1 Minute, 23 Sekunden

Jetzt weiterlesen Angemeldet bleiben Anmelden Passwort vergessen? Sie sind bereits Abonnent der Zeitung und haben noch keine Zugangsdaten? Hier kostenlos registrieren Zugang erwerben Einzel-Pass Zugriff auf diesen Artikel Zahlart wählen € einmalig 0,49 Per Handy bezahlen

Tages-Pass 24 Stunden Zugriff auf Rhein-Zeitung.de Zahlart wählen € einmalig 1,00 Per Handy bezahlen Per PayPal bezahlen

Monats-Pass 30 Tage Zugriff auf Rhein-Zeitung.de Zahlart wählen € einmalig 11,90 Per Handy bezahlen Per PayPal bezahlen

Jahres-Pass 12 Monate Zugriff auf Rhein-Zeitung.de und RZmobil-App Zahlart wählen € monatlich 10,90 Per Lastschrift bezahlen

Digital-Abo 4 Wochen Zugriff auf Rhein-Zeitung.de,

RZmobil-App, E-Paper und E-Paper-App Zahlart wählen 29,00 € monatlich zum Testen 0 € 29,00 Per Lastschrift bezahlen

Um einen Zugang zu erwerben muss JavaScript aktiviert sein. Alle Angebote im Überblick. Fragen? Wir helfen gerne weiter:

Telefonisch unter 0261/9836-2000 oder per E-Mail an: aboservice@rhein-zeitung.net

Copyright © Rhein-Zeitung. Texte und Fotos von Rhein-Zeitung.de sind urheberrechtlich geschützt. Weiterverwendung nur mit Genehmigung, siehe Impressum.