Ein Stück Paradies für Gartenfreunde geschaffen

Majestätische Königskerzen ragen hoch in den Himmel, der Duft von Kräutern und blühenden Stauden liegt in der Luft. Überall gibt es etwas zu entdecken und zu bewundern. Strahlende Farben locken das Auge von Blüte zu Blüte, und zahlreiche Insekten schwirren um die Pflanzen. Der Garten von Gudrun und Herbert Weickel ist ein Paradies auf 900 Quadratmetern – vor rund fünf Jahren geschaffen.

Etwas außerhalb vom Dorf Hardt liegt er auf einer ehemaligen Pferdekoppel, und ein zufällig vorbeikommender Spaziergänger würde niemals vermuten, dass so ein Meer an Pflanzen hinter Zaun und Hainbuchenhecke verborgen ist.

Der Marienstatter Klostergarten diente als Vorbild, als sich die Familie zusammensetzte und Entwürfe für den zukünftigen Garten zu Papier brachten. Gudrun Weickel hat schon immer Spaß am Gärtnern gehabt. Außerdem hat sie viele Gartenbücher gelesen und natürlich auch viel ausprobiert. Einen grünen Daumen hat sie auf jeden Fall, davon zeugt die Pflanzenpracht. Als in Hardt bekannt wurde, dass die Weickels einen Garten anlegen möchten, kamen viele Bekannte auf das Paar zu, um ihnen Ableger und Samen anzubieten – sehr zur Freude der beiden, die die Geschenke dankend angenommen haben.

Dabei war der Garten nicht einmal die Idee der Weickels. Gudrun Weickels Schwiegersohn hatte das Grundstück als eine Art Familiensitz erworben – aus Angst, es könne ein Baugrundstück werden. Es war von vornherein klar, dass ein Garten dort angelegt werden sollte. Das Problem bei der Sache war nur, dass die Kinder von Gudrun Weickel noch in Düsseldorf leben. Etwas zu weit weg, um sich tagtäglich um so eine große Gartenanlage zu kümmern. "So wurden wir dazu auserkoren, uns um den Garten zu kümmern", schmunzelt die sympathische Frau. "Wenn die Kinder da sind, dann helfen sie natürlich." Gut vier Stunden verbringen die beiden sonst jeden Tag in ihrem Garten, denn hinter diesem kleinen Paradies steckt eine Menge Arbeit.

In Hardt findet sich ein Pflanzenreichtum, der im Westerwald selten anzutreffen ist. Kräuter, Stauden, Sträucher, Gemüse – wenn man über die schmalen Pfade zwischen den Beeten wandelt, entdeckt man immer wieder etwas Neues. Kleine Tische mit Stühlen und Sonnenschirm stehen zwischen Büschen versteckt und bilden Oasen, die zum Entspannen einladen. Die hohen, schlanken Königskerzen prägen das Bild des Gartens, im Zentrum steht eine Mispel. Lavendel duftet mit Rosmarin um die Wette und unzählige Blüten strahlen in den tollsten Farben. Gudrun Weickel selbst weiß nicht einmal genau, wie viele Pflanzen sie in ihrem Garten hat. Die Königskerze ist übrigens nicht das einzig Königliche im Garten. Gudrun Weickels Tochter hat von einer Englandreise einen Ableger der Eselsdistel aus einem Garten der Queen Mum mitgebracht – natürlich, nachdem sie den Gärtner freundlich darum gebeten hatte.

Bei der Offenen Gartenpforte im kommenden Jahr können Besucher das kleine Paradies bei Hardt bewundern. Im Juni kamen mehr als 100 Leute, als die Weickels ihre Gartenpforten öffneten.

Von unserer Reporterin Larissa Schütz