Noch fehlen die Schneeflocken in der Luft, aber alle Supermärkte haben Weihnachtssüßigkeiten im Angebot, überall sieht man Weihnachtskugeln und Lichterketten. Das ist ein klares Zeichen dafür, dass es mit Riesenschritten auf Weihnachten zugeht. Zum Brauchtum hierzulande gehören auch die Weihnachtsmärkte. Unter dem Motto „Emmerichenhainer Weihnachtszeitreise“ fand eben dort bereits zum 14. Mal der wunderschöne mittelalterliche Markt statt. Und auch in diesem Jahr konnten Axel Göbel und die Wählergemeinschaft wieder ein umfangreiches Programm und Angebot zusammenstellen und zogen damit Besucher in den Bann der weihnachtlichen Vorfreude.

An beiden Markttagen erstrahlte rund um die Pfarrkirche und auf dem Laurentius-Platz herrlicher Lichterglanz, der wunderbare Duft von Köstlichkeiten lag in der Luft, und es gab viel an den Ständen ...

Lesezeit für diesen Artikel (287 Wörter): 1 Minute, 14 Sekunden

Jetzt weiterlesen Angemeldet bleiben Anmelden Passwort vergessen? Sie sind bereits Abonnent der Zeitung und haben noch keine Zugangsdaten? Hier kostenlos registrieren Zugang erwerben Einzel-Pass Zugriff auf diesen Artikel Zahlart wählen € einmalig 0,49 Per Handy bezahlen

Tages-Pass 24 Stunden Zugriff auf Rhein-Zeitung.de Zahlart wählen € einmalig 1,00 Per Handy bezahlen Per PayPal bezahlen

Monats-Pass 30 Tage Zugriff auf Rhein-Zeitung.de Zahlart wählen € einmalig 11,90 Per Handy bezahlen Per PayPal bezahlen

Jahres-Pass 12 Monate Zugriff auf Rhein-Zeitung.de und RZmobil-App Zahlart wählen € monatlich 10,90 Per Lastschrift bezahlen

Digital-Abo 4 Wochen Zugriff auf Rhein-Zeitung.de,

RZmobil-App, E-Paper und E-Paper-App Zahlart wählen 29,00 € monatlich zum Testen 0 € 29,00 Per Lastschrift bezahlen

Um einen Zugang zu erwerben muss JavaScript aktiviert sein. Alle Angebote im Überblick. Fragen? Wir helfen gerne weiter:

Telefonisch unter 0261/9836-2000 oder per E-Mail an: aboservice@rhein-zeitung.net

Copyright © Rhein-Zeitung. Texte und Fotos von Rhein-Zeitung.de sind urheberrechtlich geschützt. Weiterverwendung nur mit Genehmigung, siehe Impressum.