Ein Glas, das nicht allein zum Trinken da ist: Rastal entwickelt einzigartiges Konzept für die Getränkeindustrie

Der Glas- und Veredelungsspezialist Rastal aus Höhr-Grenzhausen hat in Kooperation mit der Telekom ein völlig neues Konzept für die Getränkeindustrie entworfen, das weltweit einzigartig ist. Mit einem digitalen Glas können Gastronomen und Getränkehersteller künftig ihre Prozesse und Kostenpositionen verbessern und die Interaktion mit ihren Gästen vertiefen, zum Beispiel in Form von Gewinnspielen oder individuellen Botschaften.

Das digitale Glas der Höhr-Grenzhausener Firma Rastal ist mit einem Chip ausgestattet, der nicht nur die Füllmenge und Sorte erkennt. Foto: Rastal

Das sogenannte SmartGlass ist mit einem Chip ausgestattet, der nicht nur die Füllmenge und Sorte erfassen kann. Dieser Chip sammelt Daten, die unter anderem Rückschlüsse darüber geben, wie groß die Lagerbestände sind, was nachbestellt werden muss und wann. Die Idee dahinter: Mit Hilfe von SmartGlass ist eine genauere Disposition möglich. „Der Chip bietet viele Möglichkeiten“, erklärt Sabine Sahm, die für die Öffentlichkeitsarbeit bei Rastal zuständig ist. „Die Entwicklung geht noch weiter. Das System befindet sich noch in den Anfängen.

“Dem ist eine lange Planungsphase vorausgegangen. Schließlich muss der Chip am Glas den alltäglichen Anforderungen wie den vielen Spülgängen standhalten. Rastal bietet als einziges Unternehmen sowohl die Möglichkeit an, den Chip zu drucken als auch auf das Glas aufzukleben. „Mit diesem Chip ist nahezu alles möglich. Denkbar wäre auch, dass die Daten mit anderen Informationen wie beispielsweise dem Wetter verknüpft werden“, erklärt Sahm. „Alles, was die digitale Welt bietet, kann über den Chip umgesetzt werden, je nachdem, was der Kunde will.“

Ob Bar, Restaurant, Kantine, Festival oder Diskothek – die Einsatzmöglichkeiten dieses intelligenten Glases mit Self-Service-Lösung sind flexibel. Rastal hat das System im Sommer 2017 erstmals auf dem Wacken Open Air erfolgreich getestet. Die Gäste im VIP-Bereich zapften sich ihr Bier ganz ohne Bargeldzahlung selbst. Dafür mussten sie die speziellen Becher nur richtig auf einem autarken Selbstbedienungssystem, basierend auf einer Schanktechnik aus Amerika, Bottoms up, positionieren. Durch eine Öffnung im Boden wurde das Bier extrem schnell ins Glas gefüllt, welches dann magnetisch verschlossen wurde. Der zu zahlende Betrag wurde automatisch vom auf dem Chip gespeicherten Guthaben abgezogen. Vorteil: Gäste mussten praktisch keine Wartezeit in Kauf nehmen.

Eine weitere Möglichkeit, das digitale Glas zu nutzen, kann so funktionieren: Die Gäste müssen einen QR-Code am Tisch mit ihrem Smartphone scannen und werden auf eine Seite weitergeleitet, wo sie ihre Getränke bestellen können. Die Bestellung wird auf einem Tablet an der Theke angezeigt. Der Mitarbeiter zapft das Getränk ins SmartGlass, das mit dem Chip ausgestattet ist. Dieser Chip kommuniziert per NFC-Funktechnik (Near Field Communication) mit einem Lesegerät an der SmartBar, die einem Ceranfeld ähnelt. Form, Füllmenge und Sorte werden erfasst. Die Theke ist wiederum über Mobilfunk mit der „Cloud der Dinge“ der Telekom verbunden. Die Daten werden dort gespeichert und für den Gastronomen – datenschutzkonform und missbrauchssicher – übersichtlich aufbereitet. Informationen, die zum Beispiel für die Bierbestellung auf der Terrasse oder den Personalbedarf wertvoll sein können. Für Gastronomen bedeutet das bessere Planungsmöglichkeiten, für Konsumenten geringere Wartezeiten. Denn in der Verbindung mit einer vernetzten Theke, der SmartBar, können Abläufe bei der Bestellung beschleunigt werden. Glas- und Veredelungsspezialist Rastal spricht damit vor allem die junge Generation an, deren Nutzung mobiler Endgeräte kontinuierlich steigt.

