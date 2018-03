Ehemaligen VG-Bürgermeister von Bad Marienberg verabschiedet: Ovationen tragen Jürgen Schmidt in den Ruhestand

Es war das Bild des Abends: Rund 250 Menschen haben den ehemaligen Bad Marienberger VG-Bürgermeister Jürgen Schmidt am Freitagabend mit Ovationen und nicht enden wollendem Beifall offiziell in den Ruhestand verabschiedet. Mit dieser Geste brachten sie gemeinsam zum Ausdruck, wie viel Dank, Respekt und Anerkennung sie dem Mann entgegenbringen, der mehr als ein Vierteljahrhundert an der Spitze der Verbandsgemeinde stand und diese zusammen mit etlichen Mitstreitern erfolgreich entwickelt hat.

Viele Wegbegleiter waren der Einladung ins Foyer gefolgt. Einige von ihnen richteten von der Bühne öffentlich das Wort an den zum 1. Januar ausgeschiedenen Verwaltungschef, während Gregor Groß und die Band „Lost in the Jam“ musikalisch für Stimmung sorgten. Als Erster ließ es sich Schmidts Nachfolger Andreas Heidrich nicht nehmen, die Lebensleistung seines Vorgängers zu würdigen, dessen Ziel es immer gewesen sei, in seiner Heimat etwas zu bewirken. Die Verbandsgemeinde Bad Marienberg habe Schmidt, der eine ganze Ära geprägt habe, viel zu verdanken. Als Zeichen der Hochachtung überreichte er dem Neu-Pensionär eine große Dankurkunde – verbunden mit dem Wunsch, den Bürgermeister a. D. alsbald mal wieder in der VG anzutreffen.

Die eigentliche Festrede hielt der rheinland-pfälzische Innenminister Roger Lewentz, der Schmidt einen „unglaublich verlässlichen Partner“ nannte, mit dem er stets gerne zusammengearbeitet habe. Ein Projekt, das sie beide gemeinsam vorbereitet und auf den Weg gebracht haben, werde dieses Jahr noch vollendet: die neue Drehleiter. Bei allen Themen sei Schmidt stets bis ins kleinste Detail informiert gewesen. Dabei sei der ausgeschiedene Bürgermeister immer ganz nah bei den Menschen gewesen, die ihre Zufriedenheit mit ihm bei zwei Wiederwahlen mit beeindruckenden Ergebnissen demonstriert hätten. Und auch in Mainz hätte Schmidts Meinung immer große Wertschätzung erfahren. Im Dienst sowie in seinen zahlreichen ehrenamtlichen Positionen habe er immer sachlich argumentiert, nie jemanden verletzt oder die Ehre abgesprochen. Schmidts Lebensleistung sei aber auch ein Gemeinschaftswerk der gesamten Familie, die der Minister in seinen Dank ausdrücklich einschloss.

Allgegenwärtig, unermüdlich, immer Mensch geblieben: So charakterisierte Hans-Alfred Graics im Namen der im VG-Rat vertretenen Fraktionen den ehemaligen Bürgermeister. Er hoffe, so Graics, dass Schmidt seine Erfahrungen und Kenntnisse weiterhin einbringe. Als natürliche, verantwortungsvolle Autorität mit stets überzeugenden Argumenten lobte Unnaus Ortschef Ulrich Leukel für die Stadt- und Ortsbürgermeister in der VG Jürgen Schmidt. Dass der Ex-Verwaltungschef die bürgerfreundliche Entwicklung der VG geprägt habe, hob Marco Stalp für den Personalrat hervor.

Ein Herzensanliegen für Schmidt war stets die Städtepartnerschaft mit Marienberg im Erzgebirge. Mit seinem Engagement, so sagte der dortige Oberbürgermeister André Heinrich stellvertretend für die sächsische Delegation, habe Schmidt ein großes Stück innerdeutsche Geschichte mitgeschrieben. Die Erzgebirgler hätten den Westerwälder als offen, herzlich, wissbegierig und achtungsvoll kennengelernt. „In unserer Stadt brennt immer ein Licht für dich, Jürgen“, so Heinrich.

Wallmerods Bürgermeister Klaus Lütkefedder in seiner Funktion als Vorsitzender der Kreisgruppe Westerwald im Gemeinde- und Städtebund RLP bezeichnete Schmidt als „klaren Menschen mit festen Positionen“, der sich immer an Absprachen gehalten und seine Arbeit über 26 Jahre mit Bravour gemeistert habe. Mit Wehmut verabschiedete sich auch der Erste Kreisbeigeordnete Kurt Schüler von Schmidt, der in der Region – trotz seiner Ecken und Kanten – immer ein angenehmes Gesicht gewesen sei und der hervorragende Arbeit geleistet habe. Frank Rainer Schneider (Schulleiter der Michael-Ende-Förderschule) im Namen aller Schulen in der VG und Wehrleiter Klaus Groß unterstrichen, dass die Bereiche Bildung und Brandschutz zu Schmidts Lieblingskindern gehörten und die auch stets entsprechend gefördert worden seien.

Nach so viel Lob nannte die Hauptperson des Abends es eine große „Freude und Ehre“, dass so viele Wegbegleiter (darunter auch der frühere Ministerpräsident von Rheinland-Pfalz und Bundesverteidigungsminister Rudolf Scharping) „zu meinem Abschied gekommen sind“. Dass so viele zukunftsfähige Projekte für die Region verwirklicht worden seien und die VG trotzdem noch schuldenfrei sei, habe er der Unterstützung vieler zu verdanken – seinen Mitarbeitern, Beigeordneten, den Gremien, den verschiedenen Institutionen, Behörden, politischen Ebenen, Unternehmen sowie seiner Familie, die große Opfer gebracht habe. Seinem Nachfolger Andreas Heidrich wünschte er alles Gute. Der bringe das richtige Rüstzeug für diese Aufgabe mit. Seine Abschiedsworte waren dann ebenso klar, wie man sie aus seiner Amtszeit kannte: „So, meine Damen und Herren. Das war's. Die Ära Jürgen Schmidt ist nun zu Ende.“

Von unserer Redakteurin Nadja Hoffmann-Heidrich