Die Nachricht kommt überraschend: Der Edeka-Einkaufsmarkt Fellenzer am Stadtplatz im Herzen der Töpferstadt macht zum 31. Mai dieses Jahres dicht. Das hat Marktbetreiber Karl-Heinz Fellenzer im Gespräch mit unserer Zeitung bestätigt. Der gebürtige Koblenzer, der in der Verbandsgemeinde Ransbach-Baumbach lebt, betreibt den Markt seit der Übernahme im Jahr 2013 als selbstständiger Unternehmer. Ransbach-Baumbach ist neben den Einkaufsmärkten in Herschbach/Uww. und Puderbach der dritte Standort der Fellenzer-Kette.

„Wir machen eine schöpferische Pause von zwei Jahren. Dann sind wir wieder für unsere Kunden da“, betont Fellenzer. Denn spätestens im Jahr 2020 hofft der Unternehmer, wie geplant einen deutlich ...

Lesezeit für diesen Artikel (544 Wörter): 2 Minuten, 21 Sekunden

Jetzt weiterlesen Angemeldet bleiben Anmelden Passwort vergessen? Sie sind bereits Abonnent der Zeitung und haben noch keine Zugangsdaten? Hier kostenlos registrieren Zugang erwerben Einzel-Pass Zugriff auf diesen Artikel Zahlart wählen € einmalig 0,49 Per Handy bezahlen

Tages-Pass 24 Stunden Zugriff auf Rhein-Zeitung.de Zahlart wählen € einmalig 1,00 Per Handy bezahlen Per PayPal bezahlen

Monats-Pass 30 Tage Zugriff auf Rhein-Zeitung.de Zahlart wählen € einmalig 11,90 Per Handy bezahlen Per PayPal bezahlen

Jahres-Pass 12 Monate Zugriff auf Rhein-Zeitung.de und RZmobil-App Zahlart wählen € monatlich 10,90 Per Lastschrift bezahlen

Digital-Abo 4 Wochen Zugriff auf Rhein-Zeitung.de,

RZmobil-App, E-Paper und E-Paper-App Zahlart wählen 29,00 € monatlich zum Testen 0 € 29,00 Per Lastschrift bezahlen

Um einen Zugang zu erwerben muss JavaScript aktiviert sein. Alle Angebote im Überblick. Fragen? Wir helfen gerne weiter:

Telefonisch unter 0261/9836-2000 oder per E-Mail an: aboservice@rhein-zeitung.net

Copyright © Rhein-Zeitung. Texte und Fotos von Rhein-Zeitung.de sind urheberrechtlich geschützt. Weiterverwendung nur mit Genehmigung, siehe Impressum.