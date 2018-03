Durst gehabt? Jugendliche knacken Bier-Kühlwagen

Zu einer Freiheitsstrafe von acht Monaten sind ein heute 26-Jähriger sowie von vier Monaten (auf Bewährung) eine jetzt 22-Jährige vom Jugendschöffengericht Montabaur verurteilt worden, weil sie sich des gemeinschaftlichen Diebstahls in einem besonders schweren Fall schuldig gemacht haben. Beide leben in der Verbandsgemeinde Montabaur. Gegen einen dritten Mitangeklagten, der bei dem Beutezug mit dabei war, wurde das Verfahren eingestellt. Ein vierter junger Mann wurde bereits separat verurteilt.

Foto: Fotolia

Gemeinsam hatten die drei jungen Männer im Juni 2016 auf dem beliebten Peter-und-Paul-Markt in Holzappel einen Getränkekühlwagen aufgebrochen und kistenweise Bier, Apfelwein sowie zig Packungen „Klopfer“ mitgehen lassen. Ob die Flaschen weiterverkauft werden sollten oder nur dazu gedacht waren, den eigenen übermäßigen Durst zu stillen, diese Frage konnte nicht geklärt werden. Nur ein Teil der Beute, die 1505 Euro betragen haben soll, konnte damals von der Polizei sichergestellt werden. Die Angeklagten räumten ein, den Diebstahl begangen zu haben. Wie beide Männer angaben, hatten sie zuvor bereits getrunken und auch Betäubungsmittel konsumiert. Von dem Vorsatz, den Alkohol gewerbsmäßig veräußern zu wollen, sei jedoch nie die Rede gewesen.

Die angeklagte junge Frau, die vorgab, erst am Tatort in die Pläne eingeweiht worden zu sein, leistete dabei mehr als nur Beihilfe: In ihrem Wagen wurde die Beute wegtransportiert. „Dass Sie da wie die Unschuld vom Lande reingeschlittert sind, glauben wir Ihnen nicht“, wandte sich Richter Dr. Orlik Frank an die 22-Jährige, die heute in stabilen sozialen Verhältnissen lebt. „Wir sind der Meinung, dass man Sie an der Schulter schütteln und Ihnen deutlich zeigen muss: So geht es nicht.“ Um diese Einsicht in ihr reifen zu lassen, wurde ihr zudem eine Geldbuße von 500 Euro auferlegt, die Bewährungszeit beträgt drei Jahre.

Der 26-Jährige wurde – ebenso wie der zunächst mitangeklagte Kompagnon – in Handschellen vorgeführt. Nach dem Hauptschulabschluss brach er drei Ausbildungen ab. Bereits mit zwölf Jahren begann seine Drogenkarriere, die sich zum täglichen Konsum steigerte.

Zudem sprach er dem Alkohol übermäßig zu. „Das war schon immer ein Thema“, bekannte er. Täglich ein Kasten Bier und eine Flasche Schnaps schüttete er in sich hinein. In einer stationären Therapie, die er eigentlich nach seiner Haftentlassung im Frühjahr 2018 zu beginnen hoffte, sollten beide Süchte therapiert werden. „Er hat geklaut, weil er ein Alkohol- und Drogenproblem hatte“, verdeutlichte sein Verteidiger und plädierte für eine Freiheitsstrafe auf Bewährung.

Hingegen hatte die Staatsanwältin für ihn eine Freiheitsstrafe von zwölf Monaten (ohne Bewährung) gefordert. Negativ bewertete sie, dass der Mann bereits mehrfach einschlägig vorbestraft und ein mehrfacher Bewährungsversager sei. Für die Angeklagte hatte sie eine sechsmonatige Freiheitsstrafe gefordert.

Von unserer Reporterin Angela Baumeier