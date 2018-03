Drei Verletzte nach schwerem Unfall bei Westerburg

Bei einem schweren Zusammenstoß zweier Autos auf der Landesstraße 288 bei Westerburg sind am Freitagabend gegen 19 Uhr drei Menschen leicht verletzt worden.

Eine 19-jährige Autofahrerin war auf dem Weg von Langenhahn nach Langendernbach und wollte an der Abfahrt Wengenroth nach links abbiegen. Dabei missachtete sie die Vorfahrt eines ihr entgegenkommenden Pkw. Es kam zu einer Kollision der beiden Fahrzeuge. Die Unfallverursacherin und der 24-jährige Beifahrer sowie der 38-jährige Fahrer des anderen Fahrzeugs wurden leicht verletzt. Die Straße war in Fahrtrichtung Langenhahn zeitweise gesperrt. An beiden Wagen entstand Totalschaden. skw